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الخلايلة: كوتا الحج 12500 الموسم الحالي

2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن أن من جرى اختيارهم لأداء فريضة الحج للموسم الحالي، هم حتى مواليد 30/6/1952، استنادا على معيار الأكبر سنا، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة.
وأضاف الخلايلة في مؤتمر صحفي عقده أمس، لإعلان ترتيبات الموسم الحالي 1445هـ، أن دائرة الحج والعمرة بالوزارة، أجرت قرعة لاختيار ألف مواطن من المواليد بين 1/7/1953 و31/12/1970 للسماح لهم بالتقديم للموسم الحالي.
وقال إن حصة الأردن لأداء فريضة الحج في هذا الموسم تبلغ 8 آلاف من أصل 23 ألفا مسجلين تسجيلا أوليا، موضحا أن ترتيبات الحج مع الجانب السعودي، نصت على أن "الكوتا" المخصصة لحجاج الأردن لهذا العام 8 آلاف، ولفلسطينيي العام 1948 الأراضي المحتلة تصل إلى 4500، بإجمالي 12.5 ألف.
وبحسب الخلايلة، سجل على موقع دائرة الحج عندما أتيح التسجيل للمتقدمين لأداء الحج للمواطنين لمن هم من مواليد العام 1970 فما دون، 23 ألفا، بحيث سيبدأ تسليم التصاريح لحجاج الموسم الحالي منذ صباح السبت المقبل، على أن ينتهي مساء السبت الذي يليه في الـ24 الشهر الحالي، علما بأن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح.
ودعا الخلايلة من وقع عليهم الاختيار لأداء الحج، لمراجعة دائرة الحج لاستلام تصاريحهم، مع إمكانية مراجعة مديريات الأوقاف لاستلامها، مضيفا "وقسم سكن الحجاج من وزارة الأوقاف لفئتين: الأولى: مميزة تقيم في فنادق 5 نجوم، لا يزيد بعدها 500 م عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة، ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 م عن ساحات المسجد النبوي الشريف، وتنقل جوا فقط، وسيكون السعر لهذه الفئة بين 4700 و7000 دينار أردني".
وتختلف هذه الفئة بين 4700 و7000 دينار، بحسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، يضاف إلى ذلك سعر تذكرة الطيران، وفق الخلايلة. أما الثانية، فقسمت إلى مستويات: أول، فنادق 5 نجوم، لا يزيد بعدها عن بلاط الحرم المكي أكثر من 2000 م عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، كما قدمت 3 فنادق بهذا المستوى بمسافة 500 م وفندق واحد بمسافة 1600 م، مع تأمين مواصلات، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.
وأضاف الخلايلة "ستكون الأسعار لهذه الفئة كما يلي: برا، بين 3393 و3942 دينارا، لكن سيختلف السعر ضمنها بين 3393 و3942 حسب اسم الفندق وعدد الأسرة بالغرفة الواحدة"، أما جوا فبين 3310 و3860 دينارا، وتختلف حسب اسم الفندق وعدد الأسرة أيضا بالغرفة الواحدة، يضاف لهذا السعر تذكرة الطيران.
وبين الخلايلة، أن المستوى الثاني ضمن الفئة الثانية في فنادق جيدة جدا، لا يزيد بعدها عن ساحات الحرم بمكة المكرمة على 1500 م، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، وستكون فنادق الحجاج لهذا المستوى بمناطق الحفاير وجرول والمسفلة بمكة المكرمة، علما بأن بعض الفنادق لا يزيد بعدها على 800 م عن ساحات الحرم المكي.
وبحسب الخلايلة، سيكون السعر كالآتي: برا تتراوح بين 3090 و3369 دينارا، وتختلف من ائتلاف شركات لأخرى حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة، وبالحافلات العادية، يضاف 120 دينارا لحافلات VIP.
أما جوا، فتتراوح الأسعار لهذه الفئة بين 2958 و3498 دينارا، ويضاف لذلك ثمن تذكرة الطيران، وتختلف من ائتلاف لآخر حسب الفندق وعدد الأسرة في الغرفة الواحدة.
وأشار الخلايلة إلى أن الأسعار للعام الحالي قريبة من العام الماضي، مع "وجود زيادة قليلة جدا ومحدودة لارتفاع تكلفة استئجار المواقع في عرفات ومنى، وفق تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.

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