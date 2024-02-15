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هل تنجح الغذاء والدواء بتحقيق اشتراطات الصحة العالمية لتصبح جهة تنظيمية عالمية؟

2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - في وقت باشرت فيه الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، حواراً لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والنهوض بالصناعات الدوائية في الأردن، تبرز تساؤلات حول أهمية الاجتماع من جهة، وماهية المشروع الذي ترتبط به المؤسسة العامة للغذاء والدواء مع المنظمة، وأهميته وما تحدياته وعقباته، فضلا عن معرفة أين وصل المشروع، وإلى ماذا يهدف في نهايته؟
وفي السياق، كشفت المؤسسة في تصريحات لـ"الغد"، عن أنها ترتبط بمشروع يهدف لاعتراف المنظمة بها كجهة تنظيمية عالمية وجهاز رقابي وتنظيمي دولي للأدوية، مشيرة إلى أن المشروع يمر بمراحل، واشتراطات ومتطلبات، ينبغي عليها اجتياز متطلباته، وفي حال اجتازت جزءا منها ستعمل على الجزء الآخر.
وقالت، إن المشروع يصبّ في صالح قطاع الصناعة الدوائية الأردنية، وتعزيز قيمتها وإنتاجها وصادراتها والاقتصاد الوطني، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتة إلى أن المرحلة الأخيرة بعد اجتيازها للمتطلبات والاشتراطات، ستعترف المنظمة باعتماديتها، وتحقيقها لمتطلبات المنظمة كافة.
وتعمل المؤسسة على أن تعتمد نهائيا كجهاز رقابي عن طريق برنامج المنظمة، وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية بدعم قطاع الصناعة الدوائية، وتعزيز تنافسيتها وصادراتها، تماشيا مع مخرجات رؤية التحديث التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.
ووفقا لمدير عام المؤسسة السابق د. هايل عبيدات، فإن خطوة المؤسسة هي في الاتجاه الصحيح، فهي قادرة بإدارتها إذا وجدت دعما حكوميا على النجاح بتكوين مرجعية رقابية تشريعية، تحتل موقعا على منصة المنظمة.
وأضاف عبيدات "أعتقد بأنها تستطيع خلال عامين إذا استغلت كوادرها، الوفاء بمتطلبات المشروع، لكنها تحتاج دعما ماليا حكوميا ومساندتها في التشريعات والأنظمة"، لافتا إلى أنها استوفت كثيرا من الشروط، من بينها التفتيش الدوائي والرقابي والمختبرات والمشاركة في الدستور الدوائي.
كما يتطلب من المؤسسة، وفقه، اشتراطات مثل: التسجيل الدوائي والتسعير والحوكمة والشفافية، مؤكدا انه في حال الانضمام للمشروع، فإن ذلك سيساعد في الصادرات الدوائية عبر تسويق واعتماد الأدوية الأردنية والمؤسسة كمرجعية.
وعرضت المؤسسة لآخر ما شهدته مؤخرا من تطورات وتحديثات، تتماشى مع متطلبات الاعتماد، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والتشريعات، مؤكدا التزام المؤسسة بأخذ التوصيات بعين الاعتبار لاستكمال المراحل والخطوات المقبلة لكل مرحلة، وتجاوز أي معيقات.
ولفت إلى أنه جرت مناقشة سبل النهوض بالصناعات الدوائية، وتعزيز نظام الرقابة الوطني على الأدوية، وتسهيل حصول المؤسسة على تقييم واعتمادية المنظمة، كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية، وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والصادرات للأسواق الخارجية، عملا برؤية التحديث الاقتصادي، حسب التوجيهات الملكية السامية.
ويمثل قطاع الصناعة الدوائية في الأردن أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، إذ يحتل مكانة مرموقة ويتمتع بســمعة رفيعة محليا وخارجيا، ويسهم بنسبة عالية في الناتج المحلي وبحصة مؤثرة من إجمالي الصادرات الوطنية.
ومن بين المؤشرات أيضا، استعراض الفرص والتحديات وخطط المؤسسة المستقبلية وتوجهاتها في الانضمام لعدة هيئات ومنظمات دولية، انسجاما مع رؤيتها في تطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان جودة وسلامة الأدوية وفعاليتها.
كما يتوجب على المؤسسة، تقديم إنجازاتها في اعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية للأدوية، وأولوياتها الإستراتيجية، وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه، بما في ذلك الفني وبناء القدرات ودعم خطط التطوير المؤسسي، وأداة التقييم والمقارنة المرجعية، عبر المؤشرات والمبادئ والممارسات التنظيمية الجيدة التي يعتمد عليها، لتحديد مستوى نضج السلطة التنظيمية.
ويعتبر الأردن بلدا عربيا رائدا في قطاع الأدوية، إذ نما هذا القطاع نمواً كبيراً منذ تأسيس أول مصنع أدوية أردني في العام 1962، ولدعم الصناعة الوطنية المحلية، فقد كان الأردن سباقا على مستوى المنطقة العربية باستحداث المؤسسة، لتساهم عبر مواكبتها لأحدث القوانين والتشريعات الرقابية المعمول بها عالميا، بازدهار الصناعة الوطنية، بدليل وجود نحو 30 شركة مصنعة للأدوية و76 خطا إنتاجيا، وتصدر الدواء لأكثر من 78 دولة حول العالم.
وكان قد عقد أمس اجتماع حواري في عمان مع وفد من المنظمة يزور المملكة برئاسة د. يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، لتقوية النظام الوطني التنظيمي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن.
ودعا وزير الصحة فراس الهواري لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، للتعاون بدعم المؤسسة، لاجتياز تقييم المنظمة، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وتقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء، باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني.
وأوضح الهواري أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن، سيسهم بفتح أسواق تصديرية جديدة إقليميا أو عالميا، إذ يطمح الأردن بأن يكون مركزا إقليميا أساسيا لتوفير الأدوية والمطاعيم للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي، والمساهمة بجذب استثمارات جديدة للقطاع.
مدير عام المؤسسة د. نزار محمود مهيدات قال إننا "نعمل على برنامج التقييم والاعتمادية، للمحافظة على الموقع المتميز في قطاع الدواء، والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، لتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية".
من جهتها، شددت ناكاتاني، على أن "هذا الحوار يمثل خطوة لافتة في رحلة النظام الوطني التنظيمي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء. وبالتعاون المستمر، نقترب جميعنا أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامّة والرفاه لتحقيق رؤية الصحة للجميع".
واعتبرت ممثلة المنظمة في الأردن د. جميلة الراعبي أن "هذه الجهود المشتركة، تمثّل تقدماً كبيراً نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن، ورفع القدرات الإنتاجيّة المحليّة".
وأضافت الراعبي، أنه "عبر الشراكة الوطنية القويّة والمستمرّة، فإنّ المنظمة على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن، بناء على التزام حكومته تنفيذ إجراءات لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية".

MENAFN15022024000072011014ID1107859664

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