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العالم يصغي لتحذيرات الملك من خطورة عنف المستوطنين

2/15/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- بعد تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بعد السابع من 7 أكتوبر الماضي، ووصول هذه الاعتداءات إلى مستويات غير مسبوقة شملت القتل والضرب والتهجير والاعتداء على الممتلكات الخاصة وسرقتها، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بداية الشهر الحالي عقوبات على 4 مستوطنين لارتباطهم بتصاعد العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبعتها أيضا عقوبات من قبل كل من فرنسا وبريطانيا.
ويرى خبراء أن فرض العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية يأتي استجابة لتحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تصعيد المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في ‎القدس والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية سيؤديان إلى الفوضى في المنطقة بأكملها.
ويقول أمين عام حزب الميثاق الوطني، العين الدكتور محمد المومني، إن الموقف البريطاني والفرنسي يأتي بعد الموقف الأميركي من وضع عقوبات على المستوطنين الذين قاموا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا وطالب بموقف دولي صارم بشأنه، وملفت أن الاستجابة الدولية بدات تعامل المستوطنين كإرهابيين.
وأضاف“ الملك أقنع العالم بمعاملة المستوطنين كإرهابيين يستحقون العقوبات وهذا نصره لفلسطين وشعبها”.
جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في تصريحات صحفية مشتركة عقب القمة التي عقدت الاثنين مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ضرورة عدم تجاهل الوضع في الضفة الغربية والأماكن المقدسة بالقدس، مضيفا أن نحو 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي، منهم حوالي 100 طفل، في حين أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين.
واعتبر جلالته أن التصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس والتوسع في بناء المستوطنات غير القانونية سيؤديان إلى الفوضى بالمنطقة بأكملها.
من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن القرارات الغربية ومنها القرار البريطاني والاميركي والفرنسي بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغرببة تأتي لأكثر من هدف،
الأول: لمحاولة منع انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وهو ما تخشاه الدول الغربية لأن ذلك يصعب أو يشتت الجهد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تبذل هذه الدول جهودا على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى ضمان تمويل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأمنية التابعة لها منعا لتفككها وخروج الأمور عن السيطرة.
والهدف الثاني بحسب الشنيكات، يأتي لفرض قيود على المستوطنين وقوى اليمين المتطرف لمنع حدوث عمليات تطهير عرقي واسع، خصوصا مع تنامي النزعة الإقصائية والعنصرية التي استغلها اليمين المتطرف، ويشجع في ذلك الحرب الدموية على قطاع غزة وتعاطف بعض قوى الأمن الإسرائيلي مع المستوطنين، خاصة وأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من غلاة اليمين المتطرف، وهؤلاء يدفعون إلى إحداث فوضى هائلة وعارمة من أجل القيام بعمليات تهجير باتجاه الأردن، ويجدون في الأوضاع الحالية فرصة سانحة لتنفيذ أجندة اليمين المتطرف.
وقالت فرنسا الثلاثاء الماضي إنها ستمنع 28 مستوطنا من دخول أراضيها بسبب ممارستهم العنف، فيما فرضت بريطانيا الاثنين الماضي عقوبات على أربعة مستوطنين بسبب سلوك وصفته بأنه تهديد للفلسطينيين بالسلاح في كثير من الأحيان وإجبارهم على ترك الأراضي التي يملكونها دون وجه حق.
وكانت واشنطن أعلنت في الأول من شباط الحالي عن تحركات مماثلة بحق أربعة مستوطنين.

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