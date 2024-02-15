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العقوبات الدولية للمستوطنين خطوة سليمة

2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس



أسرة التحرير
قرار فرنسا فرض عقوبات على 28 مستوطن ضالعين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، هو خطوة أخرى في الاتجاه السليم للأسرة الدولية. وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، تأتي هذه الإجراءات ردا على تصاعد عنف المستوطنين منذ نشوب الحرب. وعلى حد قول الوزارة، فإنه مسؤولية إسرائيل "أن تضع لهذا حدا وأن تقدم إلى المحاكمة من يقف خلف العنف". فرنسا ليست الأولى التي تسير في هذا المسار بما في ذلك، منع دخول المستوطنين المتطرفين الضالعين في أعمال عنف تجاه الفلسطينيين. فقد نشر الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الحالي، مرسوما يسمح بفرض عقوبات على مستوطنين كانوا مشاركين في عنف ضد فلسطينيين في الضفة. في المرحلة الأولى، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، بينهم واحد حسب الإدارة، قاد أعمال الشغب.
بريطانيا هي الأخرى أعلنت، عن فرض عقوبات اقتصادية وتقييد سفر على أربعة مستوطنين مشاركين في العنف ضد فلسطينيين. فقد صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قائلا: "علينا أن نكون واضحين بالنسبة لما يجري هنا. مستوطنون متطرفون يهددون الفلسطينيين، أحياء بالسلاح، ويطردونهم بالقوة من أرض تعود لهم قانونيا". وعلى حد قوله، فإن إسرائيل لا تفعل ما يكفي كي تضع حدا للعنف. موجة العقوبات على المستوطنين لن تتوقف في فرنسا؛ فالاتحاد الأوروبي كفيل بأن يحسم قريبا، اذا كان سيفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين اعتدوا على فلسطينيين. ومع أن القرار في هذا الشأن مشروط بإجمالي وزراء خارجية الاتحاد وليس واضحا إذا كانت كل الدول ستوافق على تأييده. فقد أعلن المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل منذ بداية كانون الأول(ديسمبر)، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في المنظمة فرض عقوبات على نشطاء يمين متطرفين ضالعين في أحداث عنف تجاه الفلسطينيين في الضفة. وقال: "إنه حان الوقت للانتقال من الأقوال إلى الأفعال والبدء بتبني إجراءات في موضوع العنف تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية". وفي كندا أيضا، يفكرون بخطوة مشابهة. فقد قالت وزيرة الخارجية ميلني جولي الشهر الحالي: "إن في نية الحكومة في أوتوا أن تفرض عقوبات "على مستوطنين متطرفين وعلى زعماء حماس على حد سواء".
خير فعلت الأسرة الدولية، التي قررت ترسيم حدود واضحة بين دولة إسرائيل الشرعية وبين مشروع الاستيطان غير القانوني الذي يقضم من شرعية إسرائيل. عدم التمييز بين إسرائيل السيادية والمناطق المحتلة يخدم من يحلم بضم الضفة وفرض نظام أبرتهايد. لكل من يريد أن يعيش في دولة لا تحكم شعبا آخر، فإن إجراءات كهذه، إلى جانب اعتراف الدولة بدولة فلسطينية، ستدفع قدما تنفيذا مستقبليا لحل الدولتين للشعبين.

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