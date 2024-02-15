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إعلام عبري: نتنياهو يضع شرطا لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مدير "سي آي إيه" أبلغ بنيامين نتنياهو أن قطر تطلب إدخال مزيد من المساعدات لغزة لدفع صفقة "المحتجزين" قدما.

وأوضحت القناة أن نتنياهو رفض مناقشة الطلب إلى أن تحصل "إسرائيل" على إثبات وصول الأدوية إلى الأسرى المحتجزين.

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