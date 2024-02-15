إعلام عبري: نتنياهو يضع شرطا لإدخال مزيد من المساعدات لغزة

إعلام عبري: نتنياهو يضع شرطا لإدخال مزيد من المساعدات لغزة
التاريخ
2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن مدير "سي
آي إيه" أبلغ بنيامين نتنياهو أن قطر تطلب إدخال مزيد من المساعدات لغزة لدفع
صفقة "المحتجزين" قدما.
وأوضحت القناة أن نتنياهو رفض مناقشة الطلب إلى
أن تحصل "إسرائيل" على إثبات وصول الأدوية إلى الأسرى المحتجزين.
MENAFN15022024000072011014ID1107859660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.