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الاحتلال يزعم التزامه بالقانون الدولي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية

2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت رد "إسرائيل" على طلب جنوب أفريقيا يوم 12 شباط/ فبراير اتخاذ تدابير إضافية بشأن الحرب في غزة.

وقالت المحكمة إن "إسرائيل" أكدت في ردها أن التزامها بالقانون الدولي وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية لا يتزعزع، على حد تعبيرها. (الجزيرة نت)

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