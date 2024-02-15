الاحتلال يزعم التزامه بالقانون الدولي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية

الاحتلال يزعم التزامه بالقانون الدولي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية
التاريخ
2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت محكمة العدل الدولية أنها تسلمت رد "إسرائيل"
على طلب جنوب أفريقيا يوم 12 شباط/ فبراير اتخاذ تدابير إضافية بشأن الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إن "إسرائيل" أكدت في
ردها أن التزامها بالقانون الدولي وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية لا يتزعزع، على
حد تعبيرها. (الجزيرة نت)
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