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البنتاغون: نساعد إسرائيل لإعادة الهدوء للمنطقة

2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها قلصت قدرات الحوثيين للهجوم على السفن وتركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف البنتاغون أنه يشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويكثف الجهود لمنع توسع النزاع خارج غزة.

وأكد البنتاغون أنه يساعد "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها للانتصار على حركة حماس وإعادة الهدوء للمنطقة للمضي قدما في حل الدولتين.

وقال "لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين"، وأكد أنه سيواصل حث "إسرائيل" على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي. (الجزيرة نت)

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