الاحتلال يقتحم قلقيلية وعزون

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الجمعة، مدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرقا.
وبحسب وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية
أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات من المدخل الجنوبي، وتمركزت في منطقة
دائرة السير وفي حي الظهر ووسط المدينة وفي منطقة المقبرة، وأشارت إلى أن قوات
الاحتلال أطلقت النار على المركبات دون أن يبلغ عن إصابات.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة
عزون من الحارة الشرقية بعدة آليات، وتمركزت على أطراف البلدة.
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