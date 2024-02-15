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الاحتلال يقتحم قلقيلية وعزون

2/15/2024 11:33:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مدينة قلقيلية، وبلدة عزون شرقا.

وبحسب وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات من المدخل الجنوبي، وتمركزت في منطقة دائرة السير وفي حي الظهر ووسط المدينة وفي منطقة المقبرة، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المركبات دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون من الحارة الشرقية بعدة آليات، وتمركزت على أطراف البلدة.

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