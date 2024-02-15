هيئة البث الإسرائيلية: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن
التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في
مجلس الحرب بيني غانتس نادرا ما يتحدثان معا.
وقالت المصادر إن نتنياهو لديه شكوك تتعلق
بتواصل غانتس مع المسؤولين الأميركيين.
وذكرت المصادر أن الوزير بمجلس الحرب غادي
آيزنكوت انتقد قرارات نتنياهو بشأن الوفد المفاوض في صفقة الأسرى المحتجزين.
وأشارت إلى أن آيزنكوت يرفض اتخاذ نتنياهو
القرارات بمفرده ويعد ذلك إخلالا باتفاق مجلس الحرب.
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