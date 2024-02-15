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هيئة البث الإسرائيلية: التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته

2/15/2024 11:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس نادرا ما يتحدثان معا.

وقالت المصادر إن نتنياهو لديه شكوك تتعلق بتواصل غانتس مع المسؤولين الأميركيين.

وذكرت المصادر أن الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت انتقد قرارات نتنياهو بشأن الوفد المفاوض في صفقة الأسرى المحتجزين.

وأشارت إلى أن آيزنكوت يرفض اتخاذ نتنياهو القرارات بمفرده ويعد ذلك إخلالا باتفاق مجلس الحرب.

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