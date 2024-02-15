الاحتلال يقتحم الخليل فجر الجمعة
التاريخ
2/15/2024 11:33:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم
الجمعة، منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال
اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز
عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن
يبلغ عن اعتقالات.
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