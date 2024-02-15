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إعلام عبري: السنوار يصر على مطالبه الثلاثة خلال مفاوضات القاهرة

2/15/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

وذكرت القناة أن السنوار يطالب في المقام الأول بإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان وجميع أراضي القطاع، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى شمال غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحا لمسؤول كبير في وفد حركة حماس بالقاهرة قال فيه إنه "لا توجد فرصة للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق".

وتقول القناة إنه يجري حوار مكثف حول المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلف الكواليس.

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي إلى أن "الضغط العسكري القوي والثابت في المفاوضات" هو السبيل الوحيد لجعل حماس تتخلى عن مطالبها "الوهمية" وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس، أن هناك قضايا "صعبة للغاية" يجب حلها بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت استخبارات الجيش الإسرائيلي الخميس أنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة "حرب عصابات" والقضاء عليها هدف غير واقعي.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 571 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة (234 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة). (RT)

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