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نتنياهو: نرفض بشكل قاطع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

2/15/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد اتصال أجراه مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب نتنياهو: "لقد أوضحت في جلسة مجلس الوزراء موقفي من الحديث الأخير عن فرض دولة فلسطينية على إسرائيل"، مضيفا: "موقفي يتلخص في الجملتين التاليتين":

"1. ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.

2. ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة للإرهاب غير المسبوق ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

ويوم الخميس، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي نقاش في الوقت الحالي حول إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "الانتصار على حماس".

في حين أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين "إسرائيل" وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، على وقع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق سراح الأسرى.

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