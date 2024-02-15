مظاهرة داخل الكونغرس تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تظاهر محتجون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة والدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، داخل مبنى الكونغرس، مطالبين
بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأعربت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مشروع
العدالة"، عن استيائها من سياسات "إسرائيل" والولايات المتحدة تجاه
قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد
وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة"، ورددوا هُتافات مناهضة للحرب التي
تشنها "إسرائيل" على القطاع.
واعتقلت الشرطة الأميركية 13 شخصا ممن شاركوا
في المظاهرة.
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