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مظاهرة داخل الكونغرس تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

2/15/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تظاهر محتجون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل"، داخل مبنى الكونغرس، مطالبين بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وأعربت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مشروع العدالة"، عن استيائها من سياسات "إسرائيل" والولايات المتحدة تجاه قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة"، ورددوا هُتافات مناهضة للحرب التي تشنها "إسرائيل" على القطاع.

واعتقلت الشرطة الأميركية 13 شخصا ممن شاركوا في المظاهرة.

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