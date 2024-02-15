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الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي

2/15/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير زكريا زبيدي (أحد أسرى نفق الحرية)، من عزل سجن ريمون، إلى عزل سجن عسقلان، وسط ظروف صعبة.

وقال النادي في بيان إن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكّل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين، وأصبح يتخذ مفهوما آخر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبخاصة بعد أن "جردتهم إدارة المعتقلات من أيسر الأدوات، ووسائل التواصل مع العالم الخارجي، لاستهدافهم وتصفيتهم جسديا ونفسيا".

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