الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي نقلت الأسير زكريا زبيدي (أحد أسرى نفق الحرية)، من عزل سجن ريمون، إلى
عزل سجن عسقلان، وسط ظروف صعبة.
وقال النادي في بيان إن سياسة العزل بمستوياتها
المختلفة تشكّل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين،
وأصبح يتخذ مفهوما آخر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبخاصة بعد أن
"جردتهم إدارة المعتقلات من أيسر الأدوات، ووسائل التواصل مع العالم الخارجي،
لاستهدافهم وتصفيتهم جسديا ونفسيا".
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