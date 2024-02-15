إعلام عبري: آلاف من شرطة الاحتلال يرغبون بالاستقالة أو حاولوا الانتحار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت قناة "كان" العبرية أن آلافا من
عناصر شرطة الاحتلال يرغبون بالاستقالة أو التقاعد المبكر؛ نظرا لتدهور حالتهم
النفسية بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن منهم من حاول الانتحار.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس
الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى
آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين اعترف بهم جيش الاحتلال
إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع
في 27 من الشهر ذاته.
MENAFN15022024000072011014ID1107859648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.