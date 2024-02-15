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إعلام عبري: آلاف من شرطة الاحتلال يرغبون بالاستقالة أو حاولوا الانتحار

2/15/2024 11:33:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت قناة "كان" العبرية أن آلافا من عناصر شرطة الاحتلال يرغبون بالاستقالة أو التقاعد المبكر؛ نظرا لتدهور حالتهم النفسية بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن منهم من حاول الانتحار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الخميس، مقتل جندي من قواته، وإصابة جنديين وضابط بجراح خطيرة، بالإضافة إلى آخرين، بجراح متفاوتة، في معارك مع فصائل المقاومة جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين اعترف بهم جيش الاحتلال إلى 571 منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 234 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته.

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