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أسعار الحبوب تسجل تراجعا بعد ارتفاع المواد الغذائية

2/15/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما توقع تقرير ((حديث)) للهيئة العامة للأمن الغذائي، بتأثر الإمدادات الغذائية في 2024م في العالم، بالطقس الجاف وقيود التصدير، وزيادة الالتزامات المتعلقة بالوقود الحيوي، من المتوقع أن يواجه المستهلكون نقصًا في الإمدادات، ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات القليلة الماضية المزارعين في جميع أنحاء العالم إلى زراعة المزيد من الحبوب والبذور الزيتية، حيث اختتمت أسعار الحبوب الرئيسية على تراجع قوي، بانخفاض 21% للقمح، والذرة 31%، وفول الصويا 15%.
الزراعة الجافة
توقع التقرير، استمرار ظاهرة النينيو، التي أحدثت جفافًا في أجزاء كبيرة من آسيا في النصف الأول من 2024م، مما قد يعرض إمدادات الأرز والقمح وزيت النخيل في بعض أكبر الدول المصدرة والمستوردة في العالم للخطر، مع توقعات بتراجع إنتاج الأرز في آسيا في النصف الأول من عام 2024م، ومن المرجح أن تؤدي ظروف الزراعة الجافة وانخفاض حجم خزانات المياه إلى خفض الإنتاج.
وأرجع التقرير أسباب التراجع في أسعار الحبوب بشكل عام إلى المنافسة القوية في منطقة البحر الأسود، وتفعيل أوكرانيا ممرًا جديدًا على البحر الأسود لتصدير منتجاتها الغذائية، بجانب الإنتاج الوفير لمحصول الحبوب في روسيا، إذ حصدت ثاني أكبر إنتاج في تاريخ البلاد في دفع الأسعار نجو مزيدًا من الهبوط، بجانب الإنتاج القياسي للذرة في البرازيل والولايات المتحدة، وتسجيل أعلى إنتاج لفول الصويا في البرازيل، الأمر الذي أسهم في خلق حالة من الارتياح بشأن الامدادات على المستوى العالمي.
النقل البحري
جاء في التقرير، توقع اتحاد تجارة وصناعة الحبوب في أوروبا، أن يصل إجمالي إنتاج دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من القمح الموسم الجاري 2024م إلى 139.4 مليون طن، والشعير إلى 58.6 مليون طن، والذرة إلى 63.7 مليون طن، وهي كميات تفوق الموسم الزراعي المنصرم 2023م، مع استقرار أسعار النقل البحري العالمية لعدم وجود تعاملات في عطلات رأس السنة هذه الأيام.
الأزمات الخارجية
بدوره، أبان الخبير الزراعي، يوسف اليوسف، أن السعودية داعمة للمواطنين، وتلمس احتياجاتهم بالمقام الأول، سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، المواطن على ثقة تامة بحصوله على الأفضل والأنسب أن حدث ارتفاع أو انخفاض، والمواطن في أيدي أمينة مهما حصل من تقلبات في ذلك.
لافتًا إلى أن العديد من الحبوب سجلت انخفاضًا في الأسعار، نظرًا لظروف وتقلبات الأحوال السياسية، وأبرزها في مجال الطاقة والاعلاف الذرة بنسبة 33%، وفي مجال الاستهلاك الغذائي القمح بنسبة تتجاوز الـ17، بسبب توجه المملكة والعديد من الدول بالتشجيع والسماح في زراعته لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي في ظل الأزمات الخارجية.
الذرة الشامية
قال المهندس أحمد العامر: شهد عام 2023 انخفاضًا كبيرًا في أسعار القمح الدولية بنسبة 1.9% بفضل اشتداد المنافسة بين المصدرين، مثل أوكرانيا، وروسيا، والهند، والصين، وأمريكا، وأستراليا، وفرنسا، لكن في المقابل ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة ((الأعلاف الحيوانية والشعير))، بصورة طفيفة وفي طليعتها أسعار الذرة الرفيعة والذرة الشامية، كما انخفضت أيضا أسعار الأرز الدولية بنسبة 2% بفعل الطلب العالمي السلبي عمومًا على الواردات، وهذا الانخفاض سيكون له دور إيجابي في ارتفاع مخصصات التوريد وتحقيق فائض في الميزانية المخصصة لذلك.
انخفاض الأسعار
أكد الخبير في الإرشاد الزراعي، عبدالحميد آل بن زيد، أن أسعار الحبوب سجلت انخفاضًا عالميًا ومحليًا واضحًا، وذلك بسبب الزيادة في الرقعة الزراعية للحبوب في مختلف دول العالم، وذلك بعد الأحداث الروسية الأوكرانية، وجائحة ((كوفيد-19))، الأمر الذي دفع الدول المنتجة لهذه الحبوب لزيادة الطاقة الإنتاجية، تحسبًا لأي حالة عجز في الطاقة الإنتاجية، أو مشكل في النقل والشحن، واحتياج الدولة نفسها من الحبوب، ومع انتهاء جائحة ((كوفيد-19))، بات في تلك الدول كميات فائضة من الحبوب المنتجة، ووفقًا للقانوني العرض والطلب، ومع الفائض في الكميات في الأسواق، انخفضت الأسعار.
وأضاف آل بن زيد، أن سعر الذرة 2100 ريال للطن الواحد، الآن تتراوح أسعاره بين 1100 ريال و850 ريال للطن الواحد بانخفاض، تراوحت نسبته بين 48% و60%، تبعًا لنوعه ومصدره، مبينًا أن المخزون في الموسم المنصرم أعلى من السنوات السابقة.
لافتًا إلى أن في ذلك إيجابيات، ومن بينها: أن أعلاف المواشي أعطت انخفاضًا في الأسعار والعودة إلى الوضع الطبيعي، وفي الوقت الحالي، بدأت دورة تربية المواشي وعودة مشروعات المواشي من جديد، بعدما كانت في الأعوام السابقة، بعض مشروعات المواشي تكبدت خسائر مالية لتوفير الأعلاف بأسعار باهظة الثمن.
مبينًا أن من سلبيات انخفاض أسعار الحبوب، تورط المحتكرين للحبوب بخسائر مالية طائلة مع هذا الانخفاض، ظنًا منهم انتهاز الفرصة للمزيد من الارتفاعات والربح الأكبر، ليفاجئ بالانخفاض الذي كبده خسائر مالية، والبعض اشترى في فترة الغلاء، خوفًا من استمرار الزيادة. قال: إن من بين الخاسرين، هم المزارعون للحبوب، لانخفاض أسعار البيع، وبالتالي أقل من مردود وتكلفة زراعته، وبذلك يكون المستفيد من انخفاض أسعار الحبوب هم المربون والمستهلكون، والخاسر من ذلك المحتكرون والمزارعون المحليون.
تحفيز القطاع الخاص
وفي السياق نفسه، كشف تقرير آخر للهيئة العامة للأمن الغذائي، أنه تحفيزًا للقطاع الخاص على استيراد المدخلات العلفية: ((الذرة، وفول الصويا، والشعير))، من خلال تفويض لجنة الأمن الغذائي –وفقا لآلية تعتمدها– بصلاحية صرف تعويض لمستوردي تلك المدخلات، واعتماد مبلغ مليار ريال في حساب لهذا الغرض، قامت الهيئة باستقبال طلبات التعويض من خال منصتها الإلكترونية ((استيراد))، حيث تم تحديد الكميات المستوردة خلال النصف الثاني من العام 2022م، وهي الكميات المستحقة للتعويض.
وأوضح تقرير الهيئة، أنها واصلت دورها في تأمين احتياجات المملكة من سلعة القمح بغرض تلبية كافة احتياجات شركات المطاحن الأربع.
وقد بلغ إجمالي مشتريات الهيئة من هذه السلعة الإستراتيجية خلال العام 2022م، 3.9 ملايين طن، وتم خلال طرح 6 مناقصات قمح، تتضمن مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج، التعاقد على استيراد 3.9 ملايين طن قمح، بمتوسط سعر 410.38 دولارات للطن، واصل موانئ المملكة.
الجهات المستحقة للتعويض بالقطاع الخاص
- إجمالي عدد الشركات المتقدمة 28 شركة.
- إجمالي عدد الطلبات 284 طلبًا.
55 للشعير
131 للذرة
96 فول الصويا
إجمالي كمية الطلبات المقدمة 7.4 ملايين طن
الشعير 3.3 ملايين طن
الذرة 2.7 ملايين طن
فول الصويا 980 ألف طن
نسب تراجع أسعار الحبوب
%21 للقمح
الذرة 31%
فول الصويا 15%

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