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أطعمة تسبب الغباء.. حقيقة علمية أم تهويل تحذيري

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تتفق معظم الدراسات العلمية على أن الأطعمة التي تنناولها لها قدرة كبيرة وتأثير قوي على قوة الذاكرة وصحة الدماغ، أظهرت أبحاث أمريكية أن الأطعمة المقلية أو الدهنية لها تأثير سيئ ليس فقط على الصحة، وإنما كذلك على الدماغ إلى حد يؤدي إلى ضعف الوظائف المعرفية، تباينت آراء الأطباء والمتخصصين في هذا الجانب، حيث عارض البعض تلك المبالغة في التأثير إلى حد القول إن بعض الأطعمة يسبب الغباء، ورأى آخرون أن بعض الأطعمة ذو تأثيرات سلبية على وظائف دماغية، ونصحوا بتجنبها قدر الإمكان.
وأشار بعض الدراسات إلى أن أطعمة عدة مثل البطاطا المقلية، والأطباق المقلية الأخرى لها تأثير يتعلق بمشاكل صحية مرتبطة بالدماغ، فيما كشفت دراسة بحثية أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية عن أن بعض الأطعمة من الممكن أن تسبب غباءً وقلة استيعاب للمعلومات، كما أنها تساهم في حدوث ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز.
وأشارت دراسة هارفارد إلى أن جملة من الأطعمة التي تسبب الغباء منها السكريات عند الإرفاط فيها، والزبدة، والدهون التي تزيد الدهون الثلاثية في الجسم ما يسبب الغباء وقلة التركيز ويؤثر على المخ، وكذلك الوجبات السريعة، واللبان، وغيرها.
في المقابل، ربط كثيرون بين تلك الأطعمة والبدانة وتأثيرهما على الدماغ والتسبب له بمشاكل صحية.
لا دليل علمي
ينفي استشاري جراحة السمنة المفرطة والمناظير والجراحة العامة الدكتور سعيد السريعي وجود أي دليل علمي ثابت يصنّف الأطعمة على أساس أثرها في القدرات العقلية سواء بالذكاء أو الغباء، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مصلحطات تسويقية.
وهو يقول ((كثير من الأطعمة لها آثار متفاوتة ـ بين القليل والكثير والمتوسط ـ على صحة الإنسان نفسياً وعضوياً وعقلياً، فكلما كان الطعام معدا من مواد خام طبيعية عضوية كلما كان صحيا وذا فائدة، وكلما كان مصنّعا ومعلبا كلما دخلت في تصنيعه مواد كيميائية ومواد حافظة وألوان ونكهات لها أثر سلبي على الصحة على المدى المتوسط والبعيد، مثل النقانق واللحوم المدخنة وأشباه الجبن والمياه الغازية المحلاة والمعجنات والحلويات المصنعة)).
آثار البدانة
عن الربط بين البدانة والأطعمة التي تسبب الغباء، قال الدكتور السريعي ((للبدانة أثر سلبي على حياة الإنسان فهي تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم، وعند الاستيقاظ الصباحي والبدء باليوم الدراسي يكون الشخص الذي لم يحصل على القسط الكافي من النوم أقل قدرة على الاستيعاب والتذكر، وهذا أمر معروف)).
ونصح بأن يأخذ المرء كفايته من النوم بحيث لا تقل ساعات نومه عن 7 إلى 8 ساعات ليلاً، مع الاعتماد على الغذاء الغني بالخضروات والبروتين كجزء أساس وقليل من الكربوهيدرات الكاملة (القمح الكامل والأرز البني)، مع الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء بما لا يقل عن 2 ليتر للشخص البالغ.
كما نصح وبشدة بممارسة النشاط البدني أيا كان نوعه بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً.
وختم ((من أهم التوصيات وحسب كثير من الدراسات العلمية المحكمة، تناول وجبة الإفطار في المنزل قبل الذهاب للمدرسة أو العمل، وأن تكون غنية بالبروتين بما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم طوال اليوم، وينظم الشهية تجاه تناول السكريات)).
عادات غذائية سيئة
تؤكد أخصائية التغذية العلاجية شذا حسن داحش على أن بعض الأطعمة والعادات الغذائية السيئة تسبب أضراراً للمخ، وتؤثر على الذاكرة والحالة المزاجية وتزيد من خطر الإصابة بالخرف وقلة الاستيعاب، وتؤثر على وظائف المخ والقدرة على التذكر لاحتوائها على كثير من المواد الضارة التي تسبب مشكلات في الخلايا والأعصاب بالدماغ، ومنها الوجبات السريعة والمقليات والمعلبات والمشروبات الغازية والطعام المالح جداً، وكذلك الأطعمة المحلاة بالسكر الصناعي والكربوهيدرات المكررة، وتشمل الأغذية عالية المعالجة التي تزيد نسبة السكر في الدم، ويمكن استبدالها بالكربوهيدرات الطبيعية الصحية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.
وواصلت ((في المقابل، هناك أطعمة تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ، ومنها:
. الأسماك الزيتية: مثل السلمون الذي يعد مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد على تحسين بنية خلايا الدماغ، كما أن سمك السلمون يعد مصدرا كبيرا للبروتين وله فوائد عدة متعلقة بصحة الدماغ ووظيفته.
. المكسرات: غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميجا 3، وعلى الأخص الجوز الذي يسهم في صحة الدماغ مقارنة مع المكسرات الأخرى، ويقدم ضعف عدد مضادات الأكسدة لأنه غني بالأوميجا 3. وتشير دراسة نشرت عام 2020 في Nutrients إلى أن تناول حوالي 1 إلى 2 أوقية من الجوز يوميًا يمكن أن يحسن الوظيفة الإدراكية.
. البروكلي: مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين K، المرتبط بتحسين ذاكرة كبار السن.
. الكافيين والشاي الأخضر مهمان في تعزيز الذاكرة وتحسين أدائها ويزيد نسبة اليقظة والتركيز لكن استخدامها في ضمن الاحتياج.
. البرتقال: مصدر لفيتامين C، الذي يمنع التدهور العقلي ويحمي خلايا المخ.
. البيض: ويعد من أفضل مصادر مادة الكولين، وتم ربطه بتقليل الالتهاب وتعزيز وظائف المخ، والحفاظ على الذاكرة، وذكر في دراسة عام 2019 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الاستهلاك المنتظم للبيض مرتبط بتحسين الأداء الإدراكي لدى البالغين.
. الأفوكادو: مصدر جيد للدهون غير المشبعة، التي تعزز وظائف الدماغ، كما أن الخضروات الورقية لها دور بتحسين صحة الدماغ من خلال المساعدة في منع فقدان الذاكرة وتحسين الإدراك لأنها غنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ك، وبيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا)).
تأثر وظائف المخ
تجزم أخصائية التغذية في مستشفى الشفاء التخصصي بنجران الدكتورة سارة أحمد أن هناك عددا من المأكولات والأطباق الغذائية والمشروبات وعدد من مكوناتها تؤثر فعليا على وظائف المخ والقدرة على الاستيعاب والذاكرة والإدراك وكذلك التعلم والفهم، حيث تحتوي على مواد ومركبات ضارة تسبب مشكلات في الخلايا والأعصاب بالدماغ.
ومن أبرز الأطعمة المسببة للغباء، قالت الدكتورة سارة: هناك عدد من المأكولات والأطعمة تتصدرها:
. الحلويات، حيث يؤدي تناول كثير منها إلى مشاكل في الأعصاب، الأمر الذي يؤثر على الذاكرة وقدرة الشخص على التعلم.
. المخللات، تؤثر الأطعمة المملحة على الوظائف الإدراكية للمخ وتزيد فرص التعرض للسكتات الدماغية.
. الوجبات الجاهزة، عادة ما ينصح الخبراء بالابتعاد عن تناول البرجر ورقائق البطاطس والصودا والبيتزا حتى إن تلك الوجبات قد تسبب الإدمان نتيجة تأثيرها على طبيعة المخ، كما تقلل من إنتاج الدوبامين في الدماغ، وهو يلعب دورًا في زيادة مهارات التعلم والوعي والتذكر.
. المقليات، أثبتت الدراسات الجديدة أن المقليات قد تقلل من نسبة الذكاء في المخ.
. الدهون، تزيد الأطعمة الغنية بالدهون من فرص الإصابة بألزهايمر، كما يمكن أن تسبب ضمور الدماغ لذا يجب تقليل تناول تلك الأطعمة قدر الإمكان.
. المعلبات، تحتوي الأطعمة المعلبة على مواد كيميائية ضارة ونكهات صناعية يمكن أن تسبب تلف الخلايا العصبية وحدوث انكماش في الدماغ.
السمنة والغباء
أضافت الدكتورة سارة أن السمنة والغباء مشكلتان صحيتان واجتماعيتان، حيث ربط عدد من الدراسات البدانة بأمراض القلب الوعائية الخطرة ومنها السكتات والنوبات القلبية، ووجد الباحثون أن الإفراط في الأكل يمكن أن يدمر الصحة العامة للإنسان سواء بإبطاء تفكيره أو بالتسبب في إصابته بآلام شديدة. وللبدانة تأثير يومي في كل مظهر من مظاهر الحياة وهي تضر بالعقل كما تؤثر في البدن، حيث تشير الدراسات إلى أن السمنة قد تؤثر سلبا على الوظائف العقلية وتقلل من قدرة الشخص على التفكير واتخاذ القرارات، وذلك بسبب التغذية غير الصحية ونقص الأكسجين في الجسم وارتفاع مستويات الدهون في الدم، وهي عوامل تؤدي إلى اضطرابات في نظام التغذية للدماغ وتقليل تدفق الدم إلى المخ، مما يؤثر سلبًا على وظائفه.
أطعمة تؤثر على الدماغ (حسب دراسة هارفارد الأمريكية)
. السكريات
عند الإفراط في تناولها
. الزبدة
أجريت دراسة على 4 آلاف سيدة لمدة 4 سنوات
تزيد الدهون الثلاثية في الجسم ما يسبب الغباء وقلة التركيز ويؤثر على المخ
. الوجبات السريعة
تسبب الغباء خاصة لدى الأطفال الذين يتناولون باستمرار البطاطس المقلية والوجبات المقلية
. اللبان
الإفراط في تناولها يؤثر على الذاكرة ويسبب قلة التركيز
* مأكولات ومواد غذائية أخرى
المعلبات
التونة وسمك القرش
البطاطس والفشار
السمن النباتي
مشروبات الطاقة
الأندومي

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