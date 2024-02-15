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الفقع نبتة الرعد تكلف حاصدها 25 ألف ريال

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ((الفقع في المواقع المحظورة)).. قصة كل عام التي تتجدد تفاصيلها في شهور البرد القارس، عندما تُغري نبتة الكمأة ((الفقع)) كثيرين بالبحث عنها في أماكن يمنع الوجود فيها.
والفقع نبتة مغرية بطعمها الشهي، وبأسعار بيعها المرتفعة، وبمغامرة حصادها في رحلات برية طويلة قد يضطر حاصدوها للسير مسافات طويلة بحثًا عن تشققات سطح الأرض الدالة على احتضان باطنها للفقع.
ولهواية جمع الفقع طقوس يحافظ عليها سكان الجزيرة العربية، خاصة أهالي المملكة، ودول الخليج العربية، الذين يبدأون رحلاتهم البرية عقب سقوط وتعاقب أمطار ((الوسم)) أو ((الوسمي))، وارتواء الأرض، ويتسلحون بأدوات الحفر الخفيفة، وعندما يجدون ما يبحثون عنه يحفرون التربة بحذر شديد للفوز بالفقع سليمًا.
ساحل الخليج
وينمو ((الفقع))؛ وهو نوع من الفطريات، في الصحاري، ويزداد نموه بعد الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية، لذلك يسمى بـ((نبات الرعد)).
وينمو الفقع على عمق يتراوح بين 5 و15 سنتيمترًا تحت سطح الأرض، ويوجد في الجزيرة العربية، وبلاد الشام، ومصر، والمغرب العربي، وفي بعض الدول الأوروبية، ويشتهر الفقع بالظهور بكثرة في منطقة الدبدبة الصحراوية المنبسطة، شرق حفر الباطن، في الأماكن خباري، وضحى، وابن دريع، والقرعة والكنيب، وسط الدبدبة، الصداوي، والسعيرة، ومعرج السوبان، على طريق النعيرية.
ويعد الفقع نباتًا نادرًا ينمو وحده دون عناية، وتصعب زراعته، ويعد من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، وله رائحة ونكهة مميزة أقرب إلى طعم البطاطا الحلوة.
تحذيرات رسمية
في كل عام تستبق وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية موسم جني الفقع، وتحذر هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن الفقع من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية أو المحميات الطبيعية، وتعلن أن المخالفين سيكونون عرضة لإيقاع عقوبات وغرامات كبيرة، ومع ذلك يجازف البعض ويغامرون في البحث عن الفقع بسبب ارتفاع أسعاره التي قد تصل إلى 5000 ريال للكرتون لبعض الأنواع النادرة.
وتصل غرامة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات، المتمثلة في الدخول أو عبور المناطق المحمية إلى 10.000 ريال، وتصل عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي إلى 5000 ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
من جانبه، واصل حرس الحدود تنبيهه من الاقتراب من المناطق الحدودية للبحث عن ((الفقع))؛ مشيرًا إلى أن ذلك يُعَد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
وأوضح أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفة هي السجن مدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى 25.000 أو بهما معًا.
ضبط مخالفين
نشطت القوات الخاصة للأمن البيئي في الآونة الأخيرة في ضبط عدد كبير من مخالفي الأنظمة، الذين دخلوا مواقع ممنوع الاقتراب منها للبحث عن نبات الفقع، وشهدت آخر الضبطيات العثور على 4 مواطنين ارتكبوا مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة، بغرض البحث عن نبات الفقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
أسعار متفاوتة
تبدو أسعار الفقع هذا الموسم متفاوتة إلى حد كبير، بحسب ((أبو زعار))، وهو أحد تجار الفقع في حفر الباطن في المنطقة الشرقية، يقول أبو زعار لـ((الوطن)) ((تبدأ من 250 ريالاً للصندوق زنة 2.5 كيلوجرام، مرورًا بـ300 ريال، ثم 700 ريال، وتصل في حدها الأقصى إلى 1000 ريال))، واصفًا الأسعار بهذه الصورة، بأنها ((مناسبة، وليس فيها مبالغة)).
وأضاف ((يتوزع الإنتاج المحلي للفقع على نوعين، الخلاسي والزبيدي))، موضحًا أن ((الزبيدي يميل إلى البياض، وهو أجود وأكبر أنواع الفقع))، أما نوع ((الخلاسي)) فلونه أحمر غامق، وله قشرة صلبة وهو أصغر من الزبيدي، ولكنه في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي.
وقال ((تعد برودة الأجواء هي مقياس حقيقي لجودة نوع الفقع، وكلما كانت الأجواء باردة كانت جودة الفقع عالية، وكان الإقبال عليه كبيرًا)).
وأكمل ((الفقع منتج سنوي، يتوافر مرة واحدة في العام، وتحديدًا في الأجواء الباردة، بالتزامن مع الأمطار الشديدة، وكثرة هذه الأمطار تعني زيادة إنتاج الفقع، والعكس صحيح)).
وتابع ((في مثل هذه الأوقات الباردة من كل عام يزداد الإقبال على الفقع، ولو كان سعره مرتفعًا؛ لأن عمره في الأسواق قصير، ويرتبط بفترة برودة الأجواء، ولا يمانع الراغب في شراء الفقع من دفع أي مبلغ مقابل الحصول عليه)).
الأنواع المستوردة
 بدوره، قال البائع، أنور الشمري، ((لا يقتصر الفقع في أسواق المملكة على الأنواع المحلية، وإنما هناك أنواع مستوردة من بعض الدول، وتباع في الأسواق السعودية، وهذه الأنواع تؤثر في خريطة الأسعار))، وتابع ((تأتي الأنواع المستوردة غالبًا من الأردن ودول المغرب العربي، وتكون بكميات كبيرة نوعًا ما، وهو ما يؤثر في الأسعار، التي تنخفض التأكيد)).
وأيد الشمري ما جاء به أبو زعار، وقال ((إن حجم إنتاج الفقع المحلي يتوقف على كميات الأمطار التي تهطل في موسم الوسم))، وأضاف ((هذا لا يعني أن كل مطر سيأتي بالفقع، وإنما فقط أمطار الوسم)).
وأكمل ((هناك أماكن يوجد فيها الفقع بكميات كبيرة، ولكن يحذر دخولها وجني أي محصول منها؛ لأنها تقع في الشريط الحدودي للمملكة، في المقابل، هناك مواقع أخرى في المنطقة الشرقية، يسمح فيها بجني محصول الفقع، مثل السمان، والحيارا)).
عقوبات على جامعي الفقع في الأماكن الممنوعة
- 10000 ريال غرامة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المتمثلة في الدخول أو عبور المناطق المحمية.
- 5000 ريال عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي.
- 30 شهرًا سجن أو 25000 ريال غرامة لمخالفة الاقتراب من المناطق الحدودية المحظورة.

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