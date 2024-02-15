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خاصرة عين زبيدة تستقطب الآلاف وتثري تجاربهم

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت خاصرة عين زبيدة، بعد أيام فقط من تطويرها من قِبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وشركائها وبرنامج ((ضيوف الرحمن)) ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة ((كدانة)) للتنمية والتطوير، في استقطاب الآلاف من زوار مكة المكرمة وسكانها، خصوصا أن كل معلم من معالم الخاصرة يحكي قصته بطرق مشوقة وأساليب حديثة، وفي كل زاوية من زوايا المكان تقام أنشطة تتناسب مع مختلف الشرائح وكل الأعمار.
وفي وادي النعمان، ومن بين جبال مكة المكرمة الشاهقة، ومن على بُعد أمتار، تسطع أنوار خاصرة عين زبيدة، مُرحبة بالباحثين عن التراث، والشغوفين بالمعالم التاريخية، وهواة الفعاليات الفريدة، بعدما تضافرت فيها الجهود واتفقت على إثراء تجربة السكان والزوار، وتحسين جودة الحياة في العاصمة المقدسة.
أنشطة متعددة
يضم الموقع كثيرا من الأنشطة مثل مسار ((الهايكينج)) الذي ينظم جولات دورية بمسارات متعددة في جبل خاصرة عين زبيدة، وبإشراف مرشدين محترفين، وميدان لرماية الأسهم مجهز لممارستها بطابع تاريخي آمن، وتحت إشراف مدربين خبراء، ومنطقة التسلق المجهزة بعناية لتتناسب مع الكبار والصغار.
8 مناطق
احتوت الخاصرة على مناطق ومرافق عدة، وهي:
أولًا - منطقة السوق المفتوح:
مخصصة لبيع وعرض المنتجات التاريخية والثقافية مثل الملابس والإكسسوارات التاريخية والأعمال الخشبية.
ثانيًا - منطقة الفرق الأدائية:
مخصصة لإقامة العروض المسرحية الخاصة بالقصص والحكايات التاريخية لخاصرة عين زبيدة.
ثالثًا - منطقة المعرض التاريخي:
وهي منطقة جمالية مزودة بمعرض تاريخي عن الخاصرة.
رابعًا - منطقة المحاكاة:
تمكّن الزوار من محاكاة تاريخ خاصرة عين زبيدة من خلال التنقل بين رؤية القصص التي تجسّد الحياة الاجتماعية، والانخراط فيها بنظام الشاشات التفاعلية.
خامسًا - منطقة الأنشطة والألعاب:
مزودة بعدة أنشطة مختلفة وممتعة، خاصة للأطفال والكبار، تتناسب مع تاريخية الموقع.
سادسًا - منطقة المطاعم والجلسات:
تضم عددًا من المطاعم المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق، وسط أجواء تاريخية فريدة.
سابعًا - منطقة التقاط الصور:
منطقة جمالية مجهزة لالتقاط الصور التذكارية، ومدعومة بوجود المصورين وأجهزة التقاط الصور الفورية التي تمكن الزائر من أخذ الصور التذكارية بجهازه المحمول.
ثامنًا - منطقة مخصصة للحرفيين والخط والرسم الحي.
أهمية المنطقة
تكّمن أهمية منطقة ((خاصرة عين زبيدة)) التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة، وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها إلى أكثر من 1200 عام.
وتقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة المكرمة والطائف، ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).
كما تمثل واحدا من أهم المشاريع التاريخية التي شهدتها مكة المكرمة، لمواجهة شح المياه في المنطقة، وذلك حين أمرت السيدة زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسية الهاشمية، زوجة هارون الرشيد، سنة 194 من الهجرة بإنشاء شبكة قنوات مائية، تنقل الماء من مساقط المطر في أعالي جبال الكرّ شرق مكة المكرمة باتجاه المشاعر المقدسة، وبعض الأحياء في مكة المكرمة، عبر مسارات طويلة تخترق الأودية والجبال، يبلغ طولها 30 كلم، ويصل عمقها في بعض الأماكن إلى 40 مترا، وعلى امتدادها توجد عدد من الخرزات، وهي غرف أعدت لصيانة المجرى، ويبلغ عددها 132 خرزة.
خزانات تحت أرضية
يتم جمع المياه التي تأتي من عين زبيدة في خزانات تحت الأرض تسمى ((بازانات))، بينما خصصت قنوات فرعية لجمع مياه السيول في بعض المسارات، لتكون رافدًا يزيد من كمية المياه المنقولة من القناة الرئيسية.
وقد ثمّنت المملكة هذا الأثر مبكرا حين أمر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- بإنشاء إدارة خاصة للعين سُمّيت ((عين زبيدة))، تشرف إشرافًا كاملًا على العين والآبار الخاصة بها وترميمها.
هدف التفعيل
أوضح المهندس عمر الفريدي، مدير عام المواقع التاريخية والإثرائية في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لـ((الوطن)) أن تفعيل خاصرة عين زبيدة يهدف إلى إحياء وإبراز المعالم التراثية والإسلامية الغنية والمتنوعة. وقد انطلقت بعد اكتمال خدماتها ومرافقها وأنشطتها وفق أرقى وأحدث التقنيات والوسائل، لتقدّم تجربة استثنائية للزوار من حول العالم، مركّزةً على إبراز العمق الإسلامي الحضاري والتاريخي.
عين زبيدة
- عين عذبة الماء غزيرة وإحدى روائع أوقاف المسلمين
- أمرت بإنشائها الأميرة زبيدة زوجة هارون الرشيد
- تتبع الهيئة العامة للأوقاف في السعودية
- أنشئت لسقيا سكان مكة المكرمة والحجاج في المشاعر المقدسة
- بها قنوات تجلب الماء من العين في وادي النعمان إلى مكة المكرمة
- يبلغ طول مسارات نقل المياه نحو 30 كلم
- على امتدادها نحو 132 خرزة

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