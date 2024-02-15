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3 تقييمات تصنّف أغلى دول العالم

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد تقرير منشور في موقع visualcapitalist على بيانات من مجلة The Economist وSondre Solstad، 3 ثلاثة معايير لتصنيف أغنى دول العالم، وذلك حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعادل القوة الشرائية (PPP) أي تعديل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس السعر النسبي للسلع والخدمات، وأخيرًا من خلال تعديل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية من خلال ساعات العمل المقدرة لكل شخص.
البلدان الأصغر تملك الفرصة
اعتمادًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تبين أن البلدان الأصغر حجمًا كانت أفضل حالًا بكثير من تلك الكبيرة، فمن بين أغنى 10 دول، هناك 8 منها يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.
وتعد لوكسمبورج، التي يشكل قطاعها المالي 25% من ناتجها المحلي الإجمالي، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ عدد سكانها 660 ألف نسمة فقط، وتعد أيضًا ملاذًا ضريبيًا، مما يحفز الاستثمار الأجنبي بسبب سياساتها الضريبية المواتية. ونظرًا للثروة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة الصغيرة، فإن مواطنيها يتمتعون بتعليم ورعاية صحية ونقل مجاني.
بدورها، تُعرف برمودا، مثل لوكسمبورج، بأنها ملاذ ضريبي. وتأوي عددًا من الشركات المتعددة الجنسيات، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 82808 دولارات.
من جانبها، تعد سنغافورة أغنى دولة في آسيا بفضل دورها كمركز عالمي للتمويل والتجارة والسياحة.
تعادل القوة الشرائية (PPP)
اعتمدت طريقة أخرى لقياس أغنى البلدان، وذلك عبر تعديل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس السعر النسبي للسلع والخدمات من أجل مراعاة الاختلافات في تكلفة المعيشة وقوة العملة المحلية، وهذا يوفر مقارنة أوضح لمستويات المعيشة عبر البلدان حيث إن قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تشتري مزيدًا من السلع في بلدان مختلفة.
وقد قفزت سنغافورة بشكل ملحوظ في الترتيب، عند تعديلها وفقًا لتعادل القوة الشرائية.
وأوضح التقرير إن النظر إلى أغنى دول العالم بهذه الطريقة يوضح أن مستويات المعيشة مرتفعة في سنغافورة لأن عملتها يمكن أن ترتفع أكثر من البلدان الأخرى. وفي كثير من الأحيان، ترتفع الأسعار في البلدان الأكثر ثراء نتيجة لارتفاع إنتاجية العمل، والتكنولوجيا المتقدمة، وعوامل أخرى.
وبالمثل، صعدت الإمارات إلى المراكز العشرة الأولى، متفوقة على كل من سويسرا وأمريكا باعتبارها واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط في العالم، حسث حققت 100 مليار دولار من عائدات النفط في عام 2022، أي ما يعادل حوالي 100 ألف دولار لكل مواطن.
تعديل ساعات العمل
تتغير التصنيفات عند حساب الإنتاجية، حيث يتم تعديل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية من خلال ساعات العمل المقدرة لكل شخص. وتميل الاقتصادات التي تتمتع بقوى عاملة منتجة وعالية الجودة وذات مستويات معيشة قوية إلى الحصول على مرتبة جيدة باستخدام هذا المقياس.
وفي هذه الحالة، تتمتع النرويج بأفضل تصنيف عالميًا. فيما تحتل الولايات المتحدة المركز 11 من حيث تعديل ساعات العمل، مع تقدم دول أوروبا الغربية بشكل رئيس في الترتيب.
وبالمثل، تنخفض دول مثل هولندا وسنغافورة وهونج كونج وبروناي عند تعديل ساعات العمل.
وتؤكد هذه التصنيفات أنه لا يمكن فهم أغنى دول العالم بمقياس واحد. وفقط من خلال النظر إلى مجموعة من المقاييس يمكن أن نرى كيف تختلف البلدان في التصنيف اعتمادًا على المقياس والمعايير المختارة.
الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2022
1- لوكسمبورج
126.426دولار
2 - برمودا
118.846 دولار
3 - النرويج
106.149 دولار
4 - سويسرا
92.101 دولار
5 - دولة قطر
88.046 دولار
6 - سنغافورة
82808 دولارات
7 - الولايات المتحدة
76.399 دولارًا
8 - أيسلندا
72.903 دولارًا
9 - الدنمارك
66.983 دولارًا
10- أستراليا
64.491 دولارًا
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2022
حسب تعادل القوة الشرائية (PPP)
1- لوكسمبورج
142.214 دولارًا
2- سنغافورة
127.565 دولارًا
3- النرويج
114.899 دولارًا
4- قطر
114.648 دولارًا
5- برمودا
95.837 دولارًا
6- الإمارات
87.729 دولارًا
7- سويسرا
83.598 دولارًا
8- الولايات المتحدة
76.399 دولارًا
9- الدنمارك
74.005 دولارات
10- هولندا
69.577 دولارًا
الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2022
حسب تعادل القوة الشرائية المعدل لساعات العمل
1- النرويج
110.834دولارًا
2- لوكسمبورج
92.446 دولارًا
3- قطر
88.940 دولارًا
4- برمودا
84.326 دولارًا
5- الدنمارك
74.461 دولارًا
6- بلجيكا
72.256 دولارًا
7- سويسرا
68.654 دولارًا
8- الإمارات
68.100 دولار
9- النمسا
67.397 دولارًا
10- السويد
66.909 دولارات

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