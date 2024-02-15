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مراقبة وتأهيل لمعالجة السلوكيات السلبية في المواقع السياحية

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على تعزيز القطاع السياحي، واستثمار المواقع التاريخية والأثرية كعوامل جذب، يسيء البعض إلى تلك الجهود عبر تصرفات خاطئة تعكس صورة سلبية عنها، خصوصًا أمام السائح الأجنبي الذي لا يميز ما بين إن كان هؤلاء سعوديين ويمثلون البلد، أم دخلاء يشوهون صورته.
ولعل ظاهرة من ينقلون الزوار على الأخص في المدينة المنورة إلى الأماكن التاريخية والأثرية دون تخصص، ودون رخص من أوائل المشكلات التي تواجه سياح المدينة المنورة، حيث لا يمتلك هؤلاء ما يمكنهم من تقديم معلومة كاملة ودقيقة للزائر، ناهيك عن عدم كفاءتهم في التعامل اللائق مع السائح وتعاملهم الفظ معه.
وإلى جانب هؤلاء، تنتشر جملة من الظواهر السلبية في تلك المواقع، منها ادعاء البعض معرفتهم بتاريخها، فيقدمون معلومات خاطئة للسياح قد تحمل تشويهًا مسيئًا، ومنها تشويه جمال تلك المواقع عبر كتابة الذكريات، ناهيك عن تصرفات أخرى تخالف حتى الذوق العام، مثل البصق في أماكن التجمعات أو رمي المخلفات، أو استخدام مكبرات الصوت بصوت عال وبلغات مختلفة، وغيرها.
العبث في المكان
يورد عضو هيئة التدريب في تقنية السياحة، المرشد السياحي، علي اليوسف، عددًا من الأمثلة على عبث البعض بالأماكن السياحية والتاريخية، ويقول ((على سبيل المثال لا الحصر، كتابة الذكريات على بعض المواقع مثلما نراه مثلا في جبل الرماة بالمدينة المنورة، ورمي المُخلفات ((العلب الفارغة، الأكياس)) وعدم احترام وتقدير المكان، وأخذ جزء من تُربة الموقع التاريخي مثل ((موقعة غروة بدر، أحد))، وإزعاج الزوار باستخدام مُكبرات، والتحدث بلغتهم الأم ورفع الصوت بطريقة مُستفزة تعكس عدم احترام المتواجدين في الموقع، والتجمع في موقع واحد، وإطالة المكوث فيه دون تقدير للآخرين ولأوقاتهم)).
ويضيف ((هناك تصرفات أخرى غير حضارية، منها التدخين في مكان مُزدحم وقريب لمكان مُقدس، البصق في الأرض وأمام المارة، التطفل على الآخرين، وخصوصًا بعد السماح لغير المسلمين بالدخول للمدينة المنورة وزيارتها والتعرف على الحضارة الإسلامية، حيث أصبحنا نجد بعض الأشخاص يستوقفوننا، ويحاولون فتح حوار أو جدل ديني، وأخص منهم هنا البعض من الجنسية التركية أو من المغرب العربي، وكذلك إطعام الطيور مع ما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية)).
ويتابع ((لا ننسى كذلك من يقومون بسيارتهم بنقل الزوار، وهي مشكلة تحتاج إلى حلول حازمة وفورية، لأن هؤلاء يرسخون صورة ذهنية سلبية عن السياحة، خصوصًا أن معظمهم لا يملك مخزونًا معلوماتيًا كاملا عن المواقع التي ينقل الناس لزيارتها ويحدثهم عنها، حيث يزود السائح بمعلومات خاطئة وغير صحيحة، وليس لها أساس معرفي، كما أن هؤلاء يهتمون فقط بالمادة، حتى لو كان ذلك على حساب القيّم والمبادئ، إضافة إلى تعاملهم الفض وغير اللائق مع الزوار، وهذا يؤدي إلى تسويق سلبي للسياحة المحلية)).
أنماط سياحية
يؤكد نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة، الدكتور محمد عبدالله العامر، أن المملكة تهتم بكل الأنماط السياحية في جميع مناطقها سواء الدينية، أو الثقافية، والتاريخية، والتراثية، والترفيهية وغيرها، وهي تستهدف أن تسهم السياحة بأكثر من 10% من الدخل، وأن توفر أكثر من مليون وظيفة بحلول 2030، والوصول إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول 2030.
ويعد المجتمع المحلي شريكًا أساسيًا للنهضة السياحية، سواء في التخطيط والاستثمار، أو التشغيل وإظهار الحفاوة والترحاب وكرم الضيافة وطيب المعاملة.
وشدد العامر على أن من أبرز الأمور السلبية التي تؤثر على سياحة المملكة التصرفات والظواهر الخاطئة في المواقع الأثرية والتاريخية، التي يقوم بها سكان المجتمع المحلي خصوصًا من غير السعوديين وغير المتخصصين، وقال ((هنالك بعض التصرفات والظواهر التي تسيء لسياحة المدينة، منها الباعة المتجولون الذين يفترشون الطرقات في الأماكن السياحية، ويبيعون منتجات مجهولة المصدر بطريقة لا تليق بمكانة المملكة السياحية، ومعظمهم غير سعوديين.
وعلى الرغم من أن السياحة لاعب قوي في التوظيف لأبناء المنطقة، إلا أن هناك كثيرين غير سعوديين امتهنوا عمليات النقل والإرشاد السياحي للسياح، وهم غير مؤهلين، مما يسيء سواء من حيث تقديم المعلومات بشكل خطأ ومغلوط، أو من حيث عدم تقديمها بشكل احترافي ومهني.
ومن الأمور المحزنة التصرفات السيئة من بعض الأشخاص مع السياح، والتي تشوه صورة المجتمع والسياحة السعودية د، وهي تبدر من غير سعوديين يعملون في المتاجر والمطاعم، ويعتقد السائح أنهم سعوديون ويمثلون البلد لعدم قدرته على معرفة الفروقات بين السعوديين وبعض الجنسيات العربية)).
توصيات الجمعية السعودية للسياحة لمعالجة التصرفات السلبية
1- منع الباعة المتجولين من ارتياد المواقع التاريخية والأثرية والطرق الرئيسة، وأماكن ارتياد السياح الأجانب ((أسواق، مراكز تجارية، مزارات، معالم سياحية)).
2- التشديد على سعودة قطاع النقل ومهنة الإرشاد السياحي، خصوصًا في المدن السياحية مثل المدينة المنورة.
3- عدم قيام سائقي سيارات الأجرة وتطبيقات النقل بمهنة الإرشاد السياحي وتقديم المعلومات الأثرية والتاريخية عن المواقع السياحية إلا بعد الحصول على الدورات والتأهيل اللازم.
4- تأهيل العاملين في المطاعم والمتاجر التي يرتادها السياح وتعريفهم بكيفية التعامل مع السائح.
5- التشديد والرقابة على التوصيات السابقة من خلال المتابعة المستمرة، وعمل الحملات التفتيشية من الجهات المختلفة.

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