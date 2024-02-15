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كل ما حصل في أزمة البصل

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)أزمنة متتالية و((البصل)) يمر بـ((اكتئاب)) حقيقي لا يشبه اكتئاب المراهقين ((المتوهَم))، فاكتئاب ((البصل)) نابع من إحساس عميق شكلته النظرة الدونية من البشر و((أمثالهم)) الشعبية، وهم الذين لا يمكنهم أبدا الاستغناء عنه، فمن ((صام وافطر على بصل)) وحتى ((يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها)) مرورا بـ((ما يسوى قشرة بصلة)) و((بصل مهما وصل))، حتى قرر البصل أن يؤدب هذا العالم ((المحروقة بصلته))!
(2)
هذا العالم غير جاهز مطلقا لأي أزمة، وأزمة البصل الأخيرة فضحت هذه الحقيقة، رغم أن الأزمة بدأت بواكيرها مطلع عام 2023، فقد دقت عدد من المستجدات ناقوس الخطر، مثل فيضانات ((ماهاراشترا)) في الهند (ثاني مصدر للبصل في العالم بعد الصين)، وفيضانات باكستان (ثامن العالم في تصدير البصل)، وموجات الصقيع التي أفسدت المخزون في آسيا الوسطى، والهجوم الروسي على أوكرانيا، وأزمة الفلبين، والجفاف شمال إفريقيا وأجزاء من أوروبا، في ظل تزايد عدد سكان العالم.
(3)
انتهت أزمة 2023 خلال أشهر ولم يهتم العالم، لتعود مرة أخرى خلال أشهر قليلة، ففي فبراير الجاري طبقت عدد من الدول حظرا مؤقتا لتصدير البصل لتلافي أزمات غذائية واقتصادية داخلية، لتقفز أسعار البصل إلى أرقام ((خيالية))، ليفرض ((الذهب الأحمر)) وقاره واحترامه وذاته على العالم غير الجاهز، الذي لن يستغني عنه وعن أنزيمات و((حمض السلفينيك)) الذي يتسبب بانهمار الدموع!
(4)
ولأن أزمة البصل باتت سنوية، وهي أزمة لا تطول، ولأن لكل أزمة طرائفها، فقد اقترح مصريون أن يكون ضمن المهر ((فحلين بصل))، وفي الفلبين حملت العروس باقة البصل بدلا من الورد، وفي المغرب قالوا إنه يبكي النساء عند تقطيعه، ويبكي الرجال عند شرائه.

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