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هو ذا الربيع

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) الربيع الربيع، هو ذا الربيع !
في انبلاج الأسحار، في صدح الأطيار،
في عبير الأزهار، في الأصيل البديع
الربيع الجديد، هو ذا الربيع:
***
في القلب السعيد هو ذا الربيع: لأن الوجه المحبوب المختبئ في سويدائه استهل مشرفًا على الخليقة. فبدت خيمة الفلك محرابًا يتفشى فيه ذلك البهاء وتسطع في رحابه بهجة الآمال. وها هي ذي أصوات الربيع وعطوره وألوانه وأشكاله وملموساته. ترسل معاني التهليل والتسبيح، لأن رموزها اقتنصت من ذلك الوجه لمحة فنضحت خطوطها برونقه وروائه. وجمدت أبدية الغبطة في لحظة أمام القلب السعيد فما كانت خوالجه إلا نشيدًا لاهجًا: وجدت مسرحًا لهيامي، أيها الربيع ! يا ربيعي النشوان، يا هذا الربيع !
***
في الحدائق والرياض هو ذا الربيع:
فتجمهرت نفوس الخلان ترقب منه الصحو والترف والإشراق في
متاحف الضياء ومعارض الوشي والنقش. فكللت الأشجار تيجان السناء،
وخشعت الغصون كأنها في حضرة ربانية، أو كأنها تتهيأ لتلقي نبأ خطير
هو حرف من كلمة الوجود المكنونة. أقضي الأمر، وفزت أيتها الكائنات بما تتوقعين ؟ إني لأخالك تغتسلين في سيال من ذوب الفرح والظفر. وكأن كل ما انتشر في الأزمنة والأمكنة من مراجع الأنغام يتجمع في حضنك لينشد:
شتيت الأجزاء واحدية، أيها الربيع !
على طور حسنك تتجلى معك، يا هذا الربيع
***
في الينبوع المهجور هو ذا الربيع:
المياه الفضية تترنم تحت فيء الشجرة الشفيق وقد أنالها الربيع قوة الحياة وقوة الاستفاضة. ففي شدوها إغراء التشويق، ولين الاستعطاف، ونبرة الوعيد. وثقة النوال. تجري على الأرض مسارعة إلى حيث لا تدري فلا تحسب ولا تدخر، وتمر الساعات فلا يتفيأ شجرتها طرية الهجير ولا ترجع مرآتها المتجمدة وجه المرتوي الشكور. فتخالط تدفقها الكآبة وتبيت تحلم بالذين طوحت بهم السبل فساروا في القفر عطاشا وهي ينصب مدرارها الأجاج جزافا. فتحنو على منبعها عند الشفق الغصون، ويجري مع المياه تنهد ونحيب:
الربيع الحزين، هو ذا الربيع
ربيع الهجران، كيف احتمل الربيع ؟
***
في الصحراء القحطاء هو ذا الربيع:
الصحراء الواجمة الكتومة، كذلك كانت وكذلك ستكون. أللحياة أشكال وأنظمة ؟ أفي الحياة ولادة وموت ؟ أفي الحياة تحويل وتبديل ؟ أفي الحياة مجد الخصب والنمو ؟ مه عن الصحراء يا أيهذا اللغو السقيم !
ماؤها سراب، وظلها تراب، وسبلها أتاويه، وملامس الحياة فيها لوافح وسموم، ومعالمها مجاهل المفاوز وأفجاج الأهوال. إنها في ربدتها وقحطها حجة رهيبة على إجحاف يجرد بلا ذنب، ويبتاع خصب المروج بمحل مقيم.. إنها في سكونها الأبدي وعقمها المتكبر أسيرة الوحدة والانزواء؛ حبيسة تزدرد الرمال على الدوام، وكأنها في بعدها تقول:
ليس لي الربيع، ليس لي الربيع !
السعير، ما حاجتي بالربيع ؟
هو ذا الربيع، هو ذا الربيع
مغريًا في الفضاء، فتانًا في الحدائق؛ بهيجًا في الألوان، شفافًا في الرقائق؛ طروبًا في قلب الجذلان.
هو ذا الربيع، هو ذا الربيع. حزينًا في قلب المظلوم، صارمًا في قلب المحروم ؟ شاملًا بعطف نصفه قسوة، حاضنًا بحنان نصفه عنف؛ موحيًا أملًا نصفه يأس، مولدًا خصبًا نصفه عقم؛ مثيرًا شبابًا نصفه شيخوخة، مجددًا حياة نصفها ردى.
الربيع الربيع الربيع الجديد، هو ذا الربيع ! الربيع العابر، هو ذا الربيع !
1923*
*كاتبة فلسطينية/ مصرية ((1886 - 1941))

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