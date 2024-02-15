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رقاقات إلكترونية تتحكم بمصير العالم

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) لعله عصر أشباه الموصلات. التعبير أصبح من الأكثر تردادًا في الأوساط العلمية وأندية الصناعات الدقيقة المتقدمة. وهو يشير إلى رقاقة صغيرة يجري تركيبها في الآلة (كمبيوتر أو صاروخ أو طائرة حربية أو هاتف محمول...) في سبيل تشغيل الجهاز. من خصائصها أنها لا توصِل التيار الكهربائي بقدرته ذاتها، بل بالقدرة التي يتطلبها الصانِع. فالرقاقة شبه الموصلة يُمكن التحكم بموصليتها، أي بمقدار ما توصله من التيار.
وللتوضيح أكثر، فالمعروف أنه في ميدان الكهرباء، هناك مواد موصِلة للتيار، كالمعادن على أنواعها، وجسم الإنسان. وهناك مواد غير موصِلة تمامًا أو ذات موصلية يُمكن التحكم بطاقة التيار الكهربائي الذي يُمرر فيها، وتكون بالتالي ((شبه موصلة))، مثل السيليكون، والسيراميك، والفحم، والبلورات الاصطناعية، والعنبر. وهناك ثالثًا مواد عازلة تمامًا لا توصل الكهرباء مثل الخشب. ومعروف أن كثافة التيار الكهربائي ترتفع بزيادةِ موصلية المادة.
في التوصيف فالرقائق الإلكترونية، أي أشباه الموصلات، هي دوائر كهربائية دقيقة (Microcircuit) تُغلف بمادة من البلاستيك أو الخزف، وتحتوي على عددٍ من الترانزستورات ومكثفات التيار الكهربائي أو المقاومات أو المحرضات له (بحسب الطلب)، تقوم بوظائف منطقية رقمية، يتم من خلالها تشغيل الأجهزة الإلكترونية والتحكم بها، فضلًا عن أنها أساس وعلة ما بات يُسمى بالذكاء الاصطناعي في أجياله الأكثر حداثةً ودقة. تُعتبر تايوان المصدر العالَمي الأهم والأبرز لإنتاجها. ومن هنا مشكلة هذه الجزيرة والتنافُس المُلتهب عليها بين واشنطن وبكين، والحديث المُتصاعد عن التأزم بشأنها بين الغرب والشرق. الرقائق والصناعات المتقدمة
تحتل هذه التقنية موقع الصدارة في الصناعات الحديثة ولا غنى عنها لتصنيع جميع المُنتجات الإلكترونية. فالرقاقة Wafar هي شريحة صغيرة جدًا من مادة نصف موصلة (مثل بلورة أحادية من السيليكون النقي المُستخرَج من الرمال) تُستعمَل لتصنيع الدوائر أو ((الدارات)) المُتكاملة والأجهزة الميكروية التي لا غنى عنها لتصنيع جميع المنتجات الإلكترونية، وهي أغلى مُنتجات السيليكون وأكثرها تعقيدًا.
جرى تطوير هذه الصناعة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، بفضل جهود كل من ((جاك كيلبي)) و((روبرت نويس)) (يحمل ((كيلبي)) براءات أكثر من 60 اختراعًا. أما ((نويس)) فيملك 16 براءة اختراع باسمه). التحكم في تصنيع أشباه الموصلات هو بأهمية التحكم بإمدادات النفط في القرن الـعشرين. ويُمكن للدولة التي تُسيطِر على هذا التصنيع أن تُسيطِر أيضًا على (وحتى أن تخنق) مختلف الصناعات الحديثة، وبالتالي القوى العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية للدول، باعتبار أن مَن يتحكم بإنتاجها سوف يحدد مَسار القرن الحادي والعشرين.
لذا من البديهي أن يشتد التنافُس عليها، حتى أن الحرب بين الدول الصانعة والموردة لها، لا بد لها إن قامت، أن تقوم، على خلفية هذه التقنية والتحكم بها.
مجالات استخدام الرقائق الإلكترونية
تمثل الرقائق الإلكترونية مفتاح التحكم بجميع الأجهزة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، من السيارة والطائرة والقمر الصناعي، إلى الهاتف وآلة الحلاقة وكل الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما فيها الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، والإلكترونيات الاستهلاكية، وكل أنظمة الأسلحة التي بُنيت في القرن الـ21، مثل نظام الصواريخ عالية الحركة ((هيمارس)) (HIMARS) والطائرات المُسيرة والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات والألغام البحرية، كذلك تُستخدم في ميادين الطب لتشخيصٍ أسرع وأضمن للسرطان والأمراض الأخرى. وتشكل الرقاقة المكون الأساس لجهاز الكمبيوتر، المعروف باسم المُعالِج الدقيق والذاكرة الإلكترونية.
الرقائق والحرب
السؤال الأبرز المطروح يدور حول أهمية الرقائق من جهة، ومبرر المخاوف المُتصاعِدة من اندلاع حرب باردة جديدة (تحمل بذور تحولها إلى حرب ساخنة) بسببها، بين الغرب والشرق، وتحديدًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن تايوان.
لكن...
وتتساءل مجلة ((ذي أتلانتيك)) الأمريكية ((لماذا قد تُحارِب واشنطن من أجل تايوان كأنها ولاية أمريكية؟ وما الذي يدفع الولايات المتحدة إلى خَوْضِ حربٍ من أجل حماية جزيرة صغيرة تقوم على بُعدِ آلافِ الأميال من حدودها؟))
كل شيء يبتدئ من الرقاقات الإلكترونية.
كانت سيطرة تايوان على صناعة هذه الرقاقات بمنزلة هِبة ونِعمة للاقتصاد التايواني. بيد أنها صارت تشكل فيما بعد تحديًا حقيقيًا لسلامة الجزيرة وأمنها وشبه استقلالها. فالولايات المتحدة الأمريكية ومعها الغرب الأوروبي، لا يستغنيان عن هذا المصدر الميسور والموثوق للرقائق الإلكترونية التي باتت عماد التكنولوجيا الحديثة. لكن تايوان التي تُنتج معظم الرقاقات في العالَم، ليست أكثر من بلد صغير.. ولا يَبعد أكثر من مائة ميل عن البر الصيني الرئيس، بحيث يَنظر إليها العملاق الأصفر نظرةَ أبوة ولو بالإكراه، ويعتبرها منطقة انفصالية تقع على عاتقه مهمة إرجاعها إلى بيت الطاعة. وسبق للرئيس الصيني ((شي جين بينغ)) أن أَعلن أن ((توحيد الصين مع تايوان هو حتمية تاريخية)).
من هنا فالصراع الحالي على تايوان (بين واشنطن وبكين ومعها روسيا) هو أكبر من مجرد رغبة صينية في ضم تايوان إلى البر الرئيس، أو رغبة غربية بالسلام من خلال منْع الصين من غزو تايوان. فجذور هذا الصراع المُتفاقِم تتجلى في مجال صناعة الرقائق المتقدمة الذي يشكل الأساس الحقيقي لأي مُواجَهة مُحتمَلة، ولا سيما أن الانقطاع لمدة عامٍ واحد في توريد الرقائق التايوانية وحدها، سيكلف شركات التكنولوجيا العالَمية نحو 600 مليار دولار، وفقًا لتحليل ((مجموعة بوسطن للاستشارات)) (Boston Consulting Group).
وقد أفلَ ذلك الزمن حين كانت أمريكا في مقدمة صانعي أسرع الرقائق على المستوى العالَمي. فتراجَعت خلال العقود الأخيرة بفعل المُنافَسة الصاعدة من قِبَلِ تايوان والصين وروسيا وكوريا الجنوبية وأوروبا، وتآكلت حصتها في تصنيع أشباه الموصلات وإنتاجها من 37 % من الإنتاج العالَمي في العام 1990، إلى 12% فقط في عام 2020، بحسب بيانات نَشَرَها موقع ((أكسيوس)) الأمريكي.
هذا ما أَسهم ليس في نقْص الرقائق عالَميًا فقط، بل في حربٍ باردة جديدة مع القوى العالَمية الأخرى التي تعمل جاهدةً لسد الفجوة. وكان من الطبيعي أن تتضاعف أهمية تايوان (والخطر المحدق بها) على هذا المستوى، وهي توفر 55% من الرقائق الإلكترونية عالَميًا، من ضمنها 84 % من الرقائق فائقة التقدم. وتُعتبر تايوان، بحسب ((نيويورك تايمز))، أهم صانع للرقائق ومزود بها، وقد احتلت الصدارة في السباق لصنْع الشرائح أو أشباه الموصلات الأقل سماكةً والأسرع والأقوى، والتي تعمل على تشغيل ((إنترنت الأشياء)) في أجيالها الحديثة التي يجري تنشيطها عبر شبكات الجيل الخامس. ويتعين على أي دولة تتطلع إلى الهَيْمَنة على المستقبل الرقمي، الحصول على هذه الرقائق فائقة السرعة وفائقة النحافة.
وفي سياق المُنافَسة الأمريكية – الصينية على الرقائق وعلى تايوان، لم يعُد من اليسير تحديد القوة العظمى المسيطرة. فالصين ما زالت تعتمد بشكلٍ أكبر على الواردات والتكنولوجيا الأجنبية، التايوانية أولًا، بينما الولايات المتحدة تستثمر بشكلٍ أقل في الإنتاج المحلي، في حين أن مصنع أريزونا (الوحيد في البلاد) ليس كبيرًا بما يكفي لسد الحاجة الأمريكية.
لماذا لا تصنع أمريكا أو الصين أشباه الموصلات أو الرقائق بنفسها؟
تبلغ تكلفة بناء مصنع رقائق كبير ما يزيد عن تكلفة بناء حاملة طائرات من الجيل المستقبلي، أو أكثر من بناء محطة طاقة نووية حديثة. أضف كلفة اليد العاملة المحلية الأعلى بكثير منها في مناطق شرق آسيا. وهذا يشكل عبئًا ضخمًا على الولايات المتحدة الأمريكية والصين الغارقتَيْن أكثر فأكثر في مطبات الهجوم الروسي على أوكرانيا.
لهذا تُفضل الولايات المتحدة والصين كلاهما الاعتماد على شركات طرف ثالث تملك بالفعل مصانع جاهزة وقادرة على تلبية احتياجات كل منهما من الرقائق المتقدمة. مع ملاحظة أن هَيْمَنة تايوان في تصنيع أشباه الموصلات، تلعب دَورًا حيويًا في ردْعِ أي غزو صيني مُحتمَل للجزيرة.
وماذا إذا غَزَتِ الصين تايوان؟
لو غامَرت الصين باقتحام ((درع السيليكون التايواني)) وغَزَتِ الجزيرة لإعادة ضمها إلى البر الرئيسي، فهناك احتمالان من المُمكن توقعهما: الأول وقوع مصانع الرقائق التايوانية تحت سيطرة الصين، ما يعني تحكُم بكين بتصنيع هذه الصناعة الحيوية التي لا غنى للغرب عنها وتوريدها. وهذا خط أحمر بالنسبة إلى أمريكا. والثاني أن تُدمر هذه المصانع في خضم الصراع الناشب، ما يعني أزمةً عالمية هائلة لم يشهد العالَم مثيلًا لها بعد. وهذا بالنسبة إلى الصين كمَن يُطلق الرصاصة في رأسه. لكن المرجح في حال إقدام الصين على غزو تايوان، أن تُحيد مصانع الرقائق، لعدم الاستغناء عنها، خاصة أن صعود تقنية الجيل الخامس يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.
من هنا تقاطُع إنتاج وتوريد أشباه الموصلات مع الجغرافيا السياسية، ومن هنا أيضًا نشوء السبب الحقيقي للصراع الدائر بين واشنطن ومعها الغرب، وبكين وحلفائها في الشرق.
*كاتب من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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