Friday, 16 February 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهارب منطقه الكسول يبرر وضعه

2/15/2024 11:28:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت فلسفة الوجودية محاولة لإنقاذ الإنسان، بإرجاع ذاته الخالصة إليه، ليعيد تشكيلها على صورة نضمن له صفتها الإنسانية، بعد تجاربه العنيفة التي مر بها، وعلى رأسها تجربتا الحرب والسلام الشكلي.
كل تلك المحاولات الفكرية تتصارع من أجل تحققها في مجال إنساني على نطاق أوسع من غيرها، ويأخذ صراعها شكلًا عنيفًا بالفعل، ولكنه مع ذلك دليل على الاستجابة للواقع المضطرب، والانفعال به، وهو دليل أيضًا على أنها تحاول شق الطريق إلى مستقبل أكثر قابلية للحياة الإنسانية، ولهذا فهي بما فيها من أخطاء - محاولات فكرية راقية تعمل كلها على مواجهة مشاكلنا الحديثة دون أن تفر، في شكل سلبي، إلى ماض بعيد أو قريب لتستقر فيه، ولكنها تعود إليه إن عادت، لتضيف له، ما دامت قد ظهرت في مجتمعات ذات ماض من صفاته أن الإضافة إليه ممكنة.
وليس في التجارب التي مرت بها مجتمعات الشرق العربي على وجه الخصوص، عنصر ضعف إلا من ناحية الاستجابة لها، فهي في الغالب استجابة سلبية غير فعالة، بحيث تحمل في مضمونها ثورة على وضع ثم تحاول تصحيحه بإحلال غيره محله، ولذلك المحنة الإنسان في مجتمعاتنا، أعنف من غيرها الإنسانية الأخرى، ويمكن أن نلمس بوضوح أن الإنسان فيها. باختياره، قد أصبح نوعًا ثانيًا غير ذلك الموجود بالمعلاق في أمم العالم التي تنصهر باستمرار، ولكنها تستفيد دائمًا، ففي مجتمعات الشرق، نجد فكرة الاستعمار متحققة بشكل مادي يمكن أن تتصور تلاشيه في يوم ما، وبشكل معنوي يصعب لقوته، أن نتصور اليوم الذي سيختفي فيه. إن الإنسان الأول هو ذلك الذي يعيش في عصره أو يسبقه، أما الإنسان الثاني فهو ذلك الذي يختار التجمد أمام واقعه، فيعيش بعيدًا عنه، معتمدًا على أمجاد الذين ماتوا ومكتفيًا بما تركوه من بقايا حياتهم، بعد أن يعمل منطقه الكسول على تبرير وضعه، کهارب من حاضره، بينما تنظر الحياة إليه، على أنه وضع شاذ لا يمكن إعطاؤه صفة الإنسانية السليمة مجالا من الأحوال. والظاهرة المرضية التي تواجه الدارس لواقع المجتمعات في الشرق العربي، هي الإيمان في عبودية بالماضي، وعدم الإحساس بتيار الزمن حتى يستجيب الإنسان للتغير الذي يطرأ على الحياة، ويستغله على شكل إيجابي في التمهيد إلى مستقبل أرقى، والايمان بالماضي على هذا الشكل قد أفقد هذه المجتمعات فرصًا كثيرة للتقدم، وأصاب حيويتها بالخمول، بحيث لا تستطيع أن تواجه مشكلة من مشاكلها، أو تبذل جهدًا له قيمة في سبيل الوصول إلى حلول صالحة. هذا الماضي الذي يدعو البعض في صراحة إلى الاعتراف به كممثل لوجداننا الجماعي، قد أساء إلى حياتنا بكل ما تحمله كلمة الإساءة من عناصر جزئية. وأقرب مثل يمكن أن تقدمه، هو انفعالنا الوجداني والفكري لمأساة اللاجئين، إذ إن نظرة سليمة إليه تبين لنا مدى الشكلية في موقفنا منها، حيث لم نستطع أن نستخرج المشكلة الكامنة فيها، ولم نستطع بالتالي أن نعطي موقفنا أمامها صفة الإيجابية التي تواصل السعي في محاولة مستمرة للبحث عن الحل. والذي حدث تمامًا هو أن انفعالنا الوجداني بهذه المشكلة قد أخذ صورة العقيدة القديمة (إن لم يكن في إطارها، ففي المضمون)، ولو جمع ما كتب متصلا بها، وهو كثير إلى حد بعيد، لظهرت فيه حقيقة الموقف السلبي للوجدان العربي الذي كان يتأثر بخطى الماضى ويعمل في حدود أشكاله الفنية، ولو أن وجدانًا انفعل بصدق، وكان انفعاله معتمدًا على تجربته الذاتية، لا تجربة بعيدة تتعلق بالآخرين، لكان هذا كفيلًا بالوصول إلى مرحلة فكرية ذات طابع إيجابي هي دراسة المشكلة من زواياها المختلفة دراسة وعي تشارك في العادة الإنسانية المساوية إلى هذا المجتمع الطريد بلا وطن، ولا حاضر، ولا مستقبل، مع أنه يتنفس على الأرض تمامًا كما يفعل الأحياء.
1971*
* ناقد مصري ((1934 - 2008))

MENAFN15022024000089011017ID1107859625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث