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الدين والسياسة في أوروبا اليوم

2/15/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Al Watan) حين أصدر عالِم الاجتماع الإيطاليّ سابينو أكوافيفا كتاب ((أفول المقدّس في الحضارة الصناعيّة)) (1961)، بدا حينها بمثابة النعي للدّين في مُجتمعاتٍ أوروبيّة تحثّ الخطى نحو ((اللّاتديُّن)) و((العَلْمَنة)). لكنّ تداعيات العَوْلَمة على أوروبا في الزمن الرّاهن أَمْلَت إعادةَ نَظَرٍ في صيغة العلاقة ومضامينها بين دائرة الإيمان الخصوصيّة ودائرة السياسة العموميّة، لتلوح بوادر رهانٍ على وظائف مُغايرة للدّين في مُجتمعاتٍ تَشرّبت العلمانيّة، وتعيش في أجواءِ مناخاتِ ما بعد العلمانيّة، وهو جوهر ما تطرَّق إليه كلٌّ من شارل تايلور ويورغن هابرماس في حقبتنا الحاليّة عن شيوعِ نمطٍ جديدٍ من التعايُش بين الدّين والعَلْمَنة يتغاير مع ما سادَ سابقا؛ بما يحثّ على تجاوُز النَّظر ((العلمانوي)) للحداثة جرّاء حضور الدّين في الفضاء العموميّ الذي أضحى واضحا وجليّا.
ولربّما لإحاطةٍ أشمل بالموضوع ينبغي تناوُل العلاقة المُستجدِّة بين الدّينيّ والسياسيّ من ضمن إطار التحوّل الجاري داخل مرحلة تاريخيّة، حيث قيلَ إنّ الإنسان هو ((كائن مُتديّن))، وقيلَ أيضا هو ((كائن سياسي)) أو ((مدني))، والواقع أن الإنسان هو تلك العناصر وغيرها مُجتمعةً، بما يَجعل المحدّدات القابعة خلف السلوك البشري لا تعرف الانحباس تحت لونٍ واحد. ومن ضمن السياق المسيحيّ، الغربيّ تحديدا، عادَ في العقود الأخيرة مصطلح ((اللّاهوت السياسي)) للتداوُل، وإن كان المفهوم يرمي بجذوره بعيدا في أطروحات القدّيس أوغسطين الإفريقي، حيث استُعيدت الأطروحة في نطاقِ البحثِ عن إضفاءِ شرعيّةٍ على الممارسة السياسيّة مع كارل شميت، وكذلك في نطاق التوظيف اليساري للدّين مع لاهوت التحرّر، وبالمِثل في نطاقِ التوظيف اليمينيّ المكثَّف مع السياسات الأمريكيّة المتعاقبة منذ عهد الرئيس جيمي كارتر. لكنّ المُلاحَظ أنّ اللّاهوت السياسي العائد يتّسم بطابعَيْن: لاهوت سياسي عمودي على غرار ما يدعو إليه شميت، بحثا عن بثّ حيويّة في النّظام اللّيبرالي، ولاهوت سياسي أُفقي، يُمكن إدراج هابرماس وتايلور وتوكفيل من ضمن أنصاره، ويسعى إلى بناء توازناتٍ مُستجدَّة داخل الفضاء العمومي.
والسؤال الذي يعنينا بالأساس هو: ما معنى أن يطلّ الدّين على السياسة في أوروبا اليوم؟ ليست المسألة أَنْجَلةً للسياسة أو تسييسا للمسيحيّة بطريقةٍ اقتحاميّة فجّة، وإنمّا تأتي العمليّة سياقيّة، يتعايش فيها أحد المكوّنَيْن مع الآخر بطريقةٍ متداخلة وبطيئة، ويغدو الدّين مخزونا أنثروبولوجيّا مُعبِّرا عن خصوصيّات هويّة، وليس تعاليم عقديّة أو منظورات لاهوتيّة صارمة.
إذ منذ مُحاوَرة البابا المُستقيل راتسينغر الفيلسوفَ هابرماس في موناكو (2004) تحت شعار ((حوار العقل والإيمان))، طَفَتْ على سطح الفكر الأوروبيّ إرهاصاتٌ لافتة في علاقة الدّين بالسياسة، وغدا الخطابُ السياسيّ مُستعيرا جملةً من المفاهيم والمقولات الدّينيّة، بعدما كان حضورها ضئيلا أو مُنعدما. وفي الجوهر بدا سؤال: إلى أين تجرّ العلمانيّة أوروبا؟ حاضرا بقوّة، ولا سيّما أنّ مصائر العلمانيّة المتشدّدة، خصوصا في شكلها اللّائكي اليعقوبي، جرَّت فئاتٍ واسعة إلى العدميّة، وحَكمت على مساراتٍ ديمقراطيّة بالتميُّع أو الخواء، فالغرب ((البراغماتي)) بدا مُتشكّكا من مؤدّى خياراته طيلة العقود الفائتة، ولا سيّما أنّ الجسم السياسي الأوروبي يتحرّك داخل خارطة سياسيّة ذات مشارب إيديولوجيّة متنوّعة، ويعبِّر عن روافد شتّى وتوجُّهات عدّة تبلغ حدّ التنافُر. كما أنّه يشتغل داخل ضوابط سياسيّة يُطلَق عليها تجاوزا ((العلمانيّة)) أو ((اللّائكيّة))، وهي في واقع الأمر نظام اشتغال ارتضاه الجميع، وبات مُتقاسَما بين سائر المكوِّنات بمختلف خلفيّاتها اليمينيّة واليساريّة والدّينيّة واللّادينيّة.
عودة الدّين ليست نفيا للحداثة
وليس المقصود بإدخال تحويراتٍ في علاقة الدّين بالسياسة، في زمن وَهَنِ الديمقراطيّة، ثأرَ الدّين أو اندحارَ العَلْمَنة، كما قد يُصوَّر الأمر أحيانا، وإنمّا تجري الأمور من ضمن ما تقتضيه مصلحةُ الدولة المُعاصِرة من دَمْجِ الفاعلين الاجتماعيّين النّاطقين باسم الخيارات الدّينيّة في المجال العموميّ - وإن واصلتِ الدولةُ تكريسَ التمايُزِ بين مجالَيْ السياسة والدّين - مقدّرةً ما يُمكن أن تُسهم به الأطراف الدّينيّة في إرساءِ وفاقٍ أخلاقيٍّ قوامه المبادئ الديمقراطيّة، وبشكلٍ لا يعبِّر عن تنصُّل الدولة من الدّين، أو تكريس الخصومة معه، وإنّما ضمن إقرارٍ بدَوره وفاعليّته وإسهامه، وليَقبل العلمانيُّ التحاورَ مع حَمَلة الرؤى الدّينيّة، والعكس أيضا، شَرْط ألّا يدّعي أيٌّ من الطرفَيْن أنّه الأوحد، أو يُمْلي على الجميع رؤيتَه بوساطة الغَلبة. ويأتي تعزُّز دَور الدّين في أوروبا المُعاصرة بعد فتورٍ بالنسيج المُجتمعي، في المُجمل، جرّاء أزمة الديمقراطيّات الغربيّة، والبحث عن نَوعٍ من الصلابة الغائبة في القيَم التي يتطلّع المُجتمع إلى ترسيخها.
غدا هذا المُفتقَدُ مُتداوَلا ومُتكرّرا في خطابات رأس الكنيسة الكبرى في الغرب. فمع قداسة البابا فرنسيس تحضر السياسة جليّةً في مفردات قاموسه، حتّى باتت جملةٌ من المفاهيم مُتواتِرةً في رسائله وعِظاته بشأن مُعالجة قضايا السياسة، على غرار مقولات الاهتداء الأيكولوجي، واقتصاد العَزْل، وتعوْلُم اللّامبالاة، ووثنيّة الدينار، والتطبيع مع البؤس، وهامش العالَم، والحرب العالَميّة المجزَّأة، وهي تمظهرات وعي يصنع البابا من خلالها نظرته إلى السياسة في العالَم، إذ تبدو أوروبا في الزمن الحالي مدعوَّةً إلى مُراجعات عميقة، فالصيغة الدّينيّة السياسيّة التي سادت في ((الزمن العلماني)) أمام مُراجعاتٍ منشودة للحيلولة دون تفاقُم ترهُّل السياسة من جانب، وتقليص العبء على الدولة من جانبٍ آخر، ولا سيّما أنّ حضور الدّين في أوروبا أضحى جليّا في تحسين أوضاع الناس المعيشيّة بعد الاستهانة بذلك الدور على مدى عقود. فعلى أساس إسهام الأديان في المشروع الأوروبي الاجتماعي والتربوي والتعليمي والخدماتي، يُمكن الحديث عن دَورٍ ملحوظ، فرَّطت فيه الدولةُ تحت مُبرِّر لائكيّة الدولة وحيادها، حول أنّ عودة الدّين ليست نَفيا للحداثة من خلال إبراز مخاطر التشدُّد، إذ المُلاحَظ أنّ هذا المظهر هو مجرّد انحرافٍ داخل إطارٍ عامّ يُمكن إصلاحه وتفاديه.
وفي ظلّ التبدُّل الذي يشوب علاقة الدّيني بالسياسي في أوروبا المُعاصِرة، يتبادر إلى الذهن التساؤل عن الأرضيّة التي تقف عليها القارّة في الرّاهن، حتّى وإن ظلَّت الأزماتُ الاجتماعيّة المُتراكمة والمُعالجات السياسيّة المُرتبِكة سرعان ما تُحوِّل الإجابة إلى ملفٍّ أمني يدفع ضريبَتَها الدخيلُ الوافد. هل ما زالت أرضيّة التراث اليهوديّ المسيحيّ المُهَيْمِنة والطّاغية أمْ جَرَتْ في النهر مياهٌ مُغايرة؟ المُسلمون بمفردهم في أوروبا سيُناهزون بحلول العام 2030 أربعين مليون مواطن، بحسب تقديرات مركز ((The Pew Forum on Religion and Public Life)) الأمريكي، ناهيك بانحشار تقاليد دينيّة أخرى في أوروبا، وظهور أشكالٍ جديدة من التديُّن، ومن هذا الباب هل يجوز تواصل التنكُّر أو نفي الهويّات المُتحوّلة؟
في كتابٍ أَصدره عالِم الاجتماع الأمريكي رودناي ستارك بعنوان ((انتصار الإيمان)) (2017)، وهو في المناسبة من أبرز دُعاة ((تحرير السوق الدّينيّة))، أَبرز فيه أنّ حالة ((اللّاتديُّن)) في أوروبا، أي الوجه الرائج والمروَّج، لا تُعبِّر عن الواقع الحقيقي، أوّلا في ظلّ اعتماد معايير لا تتلاءم بدقّة مع توصيفِ الظواهر ورصْدِها، وثانيا في ظلّ مونوبول الدّين، واحتكاره من قِبل مؤسّساتٍ دينيّة مُتحالِفة ضمنيّا مع السياسات الدّينيّة التقليديّة في تلك المُجتمعات، تُضيِّق على التقاليد الحاضرة في أحضان القارّة، سواء المتأتّية منها جرّاء الهجرة أم بموجب التولّدات الحاصلة من داخل البنية الدّينيّة المسيحيّة.
على هذا الأساس، فالدّين في المُجتمعات الأوروبيّة المُعاصِرة ما عاد حديثا عن موروثٍ مسيحي مطعَّم بنكهةٍ يهوديّة، ومدجَّن وفْقَ ضوابط العَلْمَنة، بل أضحى الإسلامُ مع تحوّلاتِ الهجرة عنصرا إضافيّا، ناهيك بتقاليد دينيّة أخرى وافدة من العالَم الصينيّ/الهنديّ. هذه العناصر الأصيلة والدخيلة، التي بات جميعها مستوطناً في أوروبا المُعاصِرة، ما فتئت تَطرح نقاشاتٍ وجدالاتٍ وتساؤلاتٍ متنوّعة بشأن مفهوم السياسة، ومدلول الفعل السياسيّ، وتكريس التعدّدية في القارّة، بما يُذكي الحديث عن مقتضيات مراجعة العلاقة بين الدّيني والدنيوي التي سادت في عقودٍ سالفة، وإعادة تعريف الحداثة بدلالاتٍ مغايرة.
عندما تلجأ الأحزابُ المأزومة إلى الدّينولإحاطةٍ رصينة بما يجري من تبدُّلٍ في أوروبا، والغرب عامّة، حريّ أن يكون المنظور مُواكبا لا ثابتا ومُنفتحا لا مُنغلقا؛ لأنّ علاقة الدّين بالسياسة في أوروبا متفاوتة وليست مُتماثِلة، فالعلمانيّة علمانيّات، ومستويات الفصل والمزْج بين الدّين والسياسة متغايرة من مجتمعٍ إلى آخر، ويُمكن إلقاء نظرة خاطفة على الدساتير الأوروبيّة في مسألة الدّين، لتبيان الفوارق الجمّة بين المُجتمعات في حضور الدّين ودَوره، ومن ثَمّ ليست هناك معياريّة واحدة في العلاقة تنسحب على الجميع. فعلى سبيل الذكر، تتجذّر في السياسة الفرنسيّة علاقةٌ عصابيّة مع الدّين/الأديان في حين تسود في إيطاليا علاقة وفاقيّة. أمّا في بريطانيا وألمانيا وسائر الدول الإسكندنافيّة، فتَعرف العلاقةُ صبغةً تعايُشيّة. والإشكال أنّ الدولة الخصاميّة مع الدّين تتطلّع إلى تصدير أنموذجها، وتَعرض سياساتها على أساس أنّها المثال والترجمة للمُجتمع الحداثي المنشود، فقد يَعرف الناسُ في فرنسا – بالكاد - اسم رئيس الأساقفة في منطقة معيّنة، ولكنّ الأساقفة والكرادلة في إيطاليا أو إسبانيا لا يزالون شخصيّاتٍ عموميّة حاضرة بتأثيرها الجليّ في الساحة الاجتماعيّة. ناهيك بدولةٍ كفرنسا تحضر فيها صورة الدّين في الزمن الحالي في ((قضيّة الإسلام))، التي ما إن تُسوّى من جانبٍ حتّى تطلّ من جانبٍ آخر، ولم يَنفع فيها مُستشارو الإسلام الوظيفيّون وخبراؤه في التهدئة أو التسوية.
في ظلّ تسرُّب الوهن الجليّ للديمقراطيّات الأوروبيّة بالعقود الأخيرة، وَجَدَ الدّينُ حضورا في حضن الساحة السياسيّة، وربّما توظيفا من أطرافٍ بهدف البحث عن سَنَدٍ ودَعْمٍ، وتبدو مُصالحات العلمانيّة الأوروبيّة مع الدّين براغماتيّة أحيانا، نظرا لزَخَمِ حضور المؤسّسات الدّينيّة في المُجتمع مثل مؤسّسات ((الكاريتاس)) و((فوكولاري)) و((سانت إيجيديو)) و((كومونيون وليبيراسيون)). فأمام الإسهام القويّ للكنائس في الفضاءات الاجتماعيّة والتربويّة والتعليميّة، أضحى التوجُّهُ الدّينيّ بالِغَ الأثر وجليّا، وهو ما جَعَلَ الأحزابَ المأزومة والهشّة تبحث عن دعاماتٍ خارج قواعدها المألوفة، الشعبيّة والعمّاليّة، في أرضيّةٍ كنسيّة أكثر صلابة، فأوروبا المُعاصِرة المُرتبكة كأنّها تَجِدُ في تقريب الدّين الحائل دون تميّع أكثر واهتراء داهِم، إذ تبدو الروابط المتأسّسة على السياسيّ والاقتصاديّ عرضةً للاهتزاز والخلاف، وهو ما يدفع إلى العودة نحو بنية أكثر إيغالا للخروج من المأزق.
فما من شكٍّ أنّ الدّين يُمثِّل دعامةً كبرى، وإنْ طَمَسَ النّزوع العلماني ذلك الدَّور وأخفاه، وهو الأمر الذي جعلَ الدولةَ تفتّش عن مصادر قوّة في المؤسّسات الدّينيّة ومُمثّليها وناشطيها وقياداتها. ففي إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، جرى تكليف رجل الدّين ((العلمانيّ)) أندريا ريكاردي، الزعيم التاريخي لمؤسّسة ((سانت إيجيديو))، بمهامِّ مؤسّسة ((دانتي أليغييري)) المَعنيّة بترويج اللّغة والثقافة الإيطاليّة في العالَم، وكأنّ الدولة تستنجد بالسّند الدّيني في نَشْرِ مخزونها الحضاري بعد تقاعُس المثقّف العلماني عن المهمّة المنوطة بعهدته.
مع هذا التحوّل في أوروبا، تُبرِز مُقارَنةٌ بسيطة بين أمريكا وأوروبا، حيث إنّ حضورَ الدّين في السياسة بأوروبا لا يزال مُحتشما قياسا بالمستويات المتقدّمة التي يعيشها واقع ((الدّين المدني)) في أمريكا.
وقد تناولَ الأستاذ مختار بن بركة، المدرِّس في جامعة فالنسيان بفرنسا، الأمر بالتفصيل في العديد من المؤلَّفات، مُبيِّنا المستويات المُتفاوتة، لكنّ الأمر في أوروبا يبدو وكأنّه يَسير بخطى متسارعة، مقلّدا الأنموذج الأمريكي.
* أستاذ تونسي في جامعة روما – إيطاليا
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق)) الإلكترونية

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