من البيسبول إلى كرة القدم تحول في الاهتمام الأمريكي

(MENAFN
- Al Watan) بفارق كبير، يقول الأمريكيون إن كرة القدم الأمريكية - وليس البيسبول - هي ((الرياضة الأمريكية)) الوطنية، وهي الأكثر متابعة بينهم.
وحتى وقت قريب جدا، عرفت لعبة البيسبول بأنها ((هواية أمريكا المفضلة)). لكن بالنسبة للجزء الأكبر من عامة الناس في الولايات المتحدة، فإن كرة القدم هي ((الرياضة الأمريكية))، وذلك وفقا لدراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث، الذي يشير إلى أن عددا أكبر بكثير من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إن كرة القدم هي الرياضة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر.
استطلاع شامل
في أغسطس 2023، طرح مركز بيو للأبحاث سؤالا على ما يقرب من 12 ألف بالغ أمريكي.
وكان السؤال يقول: ((إذا كان عليك اختيار رياضة واحدة باعتبارها ((الرياضة الأمريكية))، حتى لو كنت لا تتابعها شخصيًا، فما هي الرياضة التي ستختارها؟)).
وكان هذا السؤال جزءا من استطلاع أوسع نطاقا حول جماهير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أكثر من نصف الأمريكيين (53%) إن الرياضة الأمريكية هي كرة القدم، أي نحو ضعف نسبة الذين يقولون إنها البيسبول (27%).
وبعيدا عن هاتين اللعبتين، اختار آخرون 4 رياضات أخرى، حيث اختار 8% كرة السلة، و3% كرة القدم كما تمارس في معظم دول العالم، و3% سباق السيارات، و1%
رياضة أخرى
تضمن الاستبيان إمكان تضمين رياضة أخرى إلى جانب الرياضة الوطنية الأمريكية، وكانت الإجابات الأكثر شيوعًا التي تم التطوع بها هي: الجولف والملاكمة ومسابقات رعاة البقر والتزلج على الجليد.
واستغل المشاركون الآخرون الفرصة للحصول على بعض المتعة، فمن بين الإجابات الأكثر إبداعًا التي تلقاها القائمون على الاستبيان كانت ((الأكل التنافسي))، و((سياسات التظلم))، و((تليفزيون الواقع))، و((بقشيش البقر)).
تصنيفات ديموغرافية
لم تأت خيارات الأمريكيين على نحو جمعي، لكن اللافت أنه في كل مجموعة ديموغرافية كانت تتصدر كرة القدم الأمريكية قائمة كل مجموعة سكانية كبرى، حيث عدت كرة القدم الأمريكية الخيار الأكثر شيوعًا عندما يُطلب من الجمهور تحديد الرياضة الأمريكية.
ويتصدر خيار كرة القدم الأمريكية القائمة للرجال والنساء، وكبار السن والأصغر سنا، والأمريكيين البيض والسود واللاتينيين والآسيويين على حد سواء.
مع ذلك، تظهر بعض الاختلافات الديموغرافية في بعض الألعاب الرياضية.
على سبيل المثال، من المرجح أن يقول الأمريكيون البيض أكثر من المجموعات العرقية أو الإثنية الأخرى إن الرياضة الوطنية هي لعبة البيسبول.
بينما من المرجح أن يقول الأمريكيون من أصل إسباني إنها كرة القدم أكثر من المجموعات الأخرى.
في المقابل، فإن الأمريكيين السود والآسيويين أكثر ميلا من الأمريكيين البيض واللاتينيين إلى القول بأن الرياضة الأمريكية هي كرة السلة.
ومع ذلك، في كل من هذه المجموعات العرقية والإثنية تقول النسبة الأكبر من الناس إن الرياضة الوطنية هي كرة القدم الأمريكية.
ما هي الرياضة الأمريكية الوطنية؟
كرة القدم الأمريكية 53%
البيسبول 27%
كرة السلة 8%
كرة القدم 3%
سباق السيارات 3%
الهوكي 1%
رياضات أخرى 2%
كرة القدم الأمريكية
ـ رياضة يلعبها فريقان من 11 لاعبا في ملعب مستطيل.
ـ تلعب بكرة ذات شكل بيضاوي.
ـ التقدم في الملعب يكون عن طريق الجري بالكرة أو رميها إلى زميل في الفريق.
ـ يحاول الفريق الآخر إيقاف الهجوم عبر اعتراض حامل الكرة أو اعتراض التمريرات.
ـ يتم تسجيل النقاط بعدة طرق:
1ـ عبور خط مرمى الخصم بالكرة
2ـ ركل الكرة بين قائمي المرمى
3ـ التعامل مع حامل الكرة في منطقة النهاية
4ـ الفريق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط يفوز باللعبة
ـ يعد الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) هو دوري كرة القدم الأمريكي المحترف الأكثر شهرة.
ـ يتكون الدوري من 32 فريقا.
ـ تقسم الفرق بالتساوي بين المؤتمر الوطني لكرة القدم (NFC) ومؤتمر كرة القدم الأمريكية (AFC).
البيسبول
(كرة القاعدة)
ـ لعبة مضرب وكرة تلعب بين فريقين متعارضين يتناوبان على الضرب والميدان.
ـ يتكون كل فريق من 9 لاعبين.
ـ يحاول الفريق التسجيل عن طريق ضرب كرة رميت بمضرب والركض عكس اتجاه عقارب الساعة حول 4 قواعد.
ـ يحاول الفريق الخصم منع الجري عن طريق التقاط الكرة أو عن طريق إخراج العداء بطرق مختلفة.
ـ MLB هو أعلى مستوى من البيسبول المحترف في العالم، ويتكون من 30 فريقا، 29 منها تقع في الولايات المتحدة وواحد في كندا.
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