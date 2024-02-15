Friday, 16 February 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من البيسبول إلى كرة القدم تحول في الاهتمام الأمريكي

2/15/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Al Watan) بفارق كبير، يقول الأمريكيون إن كرة القدم الأمريكية - وليس البيسبول - هي ((الرياضة الأمريكية)) الوطنية، وهي الأكثر متابعة بينهم.
وحتى وقت قريب جدا، عرفت لعبة البيسبول بأنها ((هواية أمريكا المفضلة)). لكن بالنسبة للجزء الأكبر من عامة الناس في الولايات المتحدة، فإن كرة القدم هي ((الرياضة الأمريكية))، وذلك وفقا لدراسة حديثة أجراها مركز بيو للأبحاث، الذي يشير إلى أن عددا أكبر بكثير من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إن كرة القدم هي الرياضة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر.
استطلاع شامل
في أغسطس 2023، طرح مركز بيو للأبحاث سؤالا على ما يقرب من 12 ألف بالغ أمريكي.
وكان السؤال يقول: ((إذا كان عليك اختيار رياضة واحدة باعتبارها ((الرياضة الأمريكية))، حتى لو كنت لا تتابعها شخصيًا، فما هي الرياضة التي ستختارها؟)).
وكان هذا السؤال جزءا من استطلاع أوسع نطاقا حول جماهير الرياضة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أكثر من نصف الأمريكيين (53%) إن الرياضة الأمريكية هي كرة القدم، أي نحو ضعف نسبة الذين يقولون إنها البيسبول (27%).
وبعيدا عن هاتين اللعبتين، اختار آخرون 4 رياضات أخرى، حيث اختار 8% كرة السلة، و3% كرة القدم كما تمارس في معظم دول العالم، و3% سباق السيارات، و1%

رياضة أخرى
تضمن الاستبيان إمكان تضمين رياضة أخرى إلى جانب الرياضة الوطنية الأمريكية، وكانت الإجابات الأكثر شيوعًا التي تم التطوع بها هي: الجولف والملاكمة ومسابقات رعاة البقر والتزلج على الجليد.
واستغل المشاركون الآخرون الفرصة للحصول على بعض المتعة، فمن بين الإجابات الأكثر إبداعًا التي تلقاها القائمون على الاستبيان كانت ((الأكل التنافسي))، و((سياسات التظلم))، و((تليفزيون الواقع))، و((بقشيش البقر)).
تصنيفات ديموغرافية
لم تأت خيارات الأمريكيين على نحو جمعي، لكن اللافت أنه في كل مجموعة ديموغرافية كانت تتصدر كرة القدم الأمريكية قائمة كل مجموعة سكانية كبرى، حيث عدت كرة القدم الأمريكية الخيار الأكثر شيوعًا عندما يُطلب من الجمهور تحديد الرياضة الأمريكية.
ويتصدر خيار كرة القدم الأمريكية القائمة للرجال والنساء، وكبار السن والأصغر سنا، والأمريكيين البيض والسود واللاتينيين والآسيويين على حد سواء.
مع ذلك، تظهر بعض الاختلافات الديموغرافية في بعض الألعاب الرياضية.
على سبيل المثال، من المرجح أن يقول الأمريكيون البيض أكثر من المجموعات العرقية أو الإثنية الأخرى إن الرياضة الوطنية هي لعبة البيسبول.
بينما من المرجح أن يقول الأمريكيون من أصل إسباني إنها كرة القدم أكثر من المجموعات الأخرى.
في المقابل، فإن الأمريكيين السود والآسيويين أكثر ميلا من الأمريكيين البيض واللاتينيين إلى القول بأن الرياضة الأمريكية هي كرة السلة.
ومع ذلك، في كل من هذه المجموعات العرقية والإثنية تقول النسبة الأكبر من الناس إن الرياضة الوطنية هي كرة القدم الأمريكية.
ما هي الرياضة الأمريكية الوطنية؟

كرة القدم الأمريكية 53%
البيسبول 27%
كرة السلة 8%
كرة القدم 3%
سباق السيارات 3%
الهوكي 1%
رياضات أخرى 2%
كرة القدم الأمريكية
ـ رياضة يلعبها فريقان من 11 لاعبا في ملعب مستطيل.
ـ تلعب بكرة ذات شكل بيضاوي.
ـ التقدم في الملعب يكون عن طريق الجري بالكرة أو رميها إلى زميل في الفريق.
ـ يحاول الفريق الآخر إيقاف الهجوم عبر اعتراض حامل الكرة أو اعتراض التمريرات.
ـ يتم تسجيل النقاط بعدة طرق:
1ـ عبور خط مرمى الخصم بالكرة
2ـ ركل الكرة بين قائمي المرمى
3ـ التعامل مع حامل الكرة في منطقة النهاية
4ـ الفريق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط يفوز باللعبة
ـ يعد الدوري الوطني لكرة القدم (NFL) هو دوري كرة القدم الأمريكي المحترف الأكثر شهرة.
ـ يتكون الدوري من 32 فريقا.
ـ تقسم الفرق بالتساوي بين المؤتمر الوطني لكرة القدم (NFC) ومؤتمر كرة القدم الأمريكية (AFC).
البيسبول
(كرة القاعدة)

ـ لعبة مضرب وكرة تلعب بين فريقين متعارضين يتناوبان على الضرب والميدان.
ـ يتكون كل فريق من 9 لاعبين.
ـ يحاول الفريق التسجيل عن طريق ضرب كرة رميت بمضرب والركض عكس اتجاه عقارب الساعة حول 4 قواعد.
ـ يحاول الفريق الخصم منع الجري عن طريق التقاط الكرة أو عن طريق إخراج العداء بطرق مختلفة.
ـ MLB هو أعلى مستوى من البيسبول المحترف في العالم، ويتكون من 30 فريقا، 29 منها تقع في الولايات المتحدة وواحد في كندا.

MENAFN15022024000089011017ID1107859623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث