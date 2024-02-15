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اعتذار اتحاد القدم حلم

2/15/2024 11:28:22 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم معاقبة عدد من اللاعبين لتخلفهم عن الالتحاق بالمنتخب السعودي خلال الإعداد لكأس آسيا، إلا ان الاتحاد السعودي لكرة القدم بقي عرضة للتساؤلات عن تاخره في إصدار بيان اعتذار عن الخروج المر للأخضر من ربع نهائي كأس آسيا، مما أثار غضب الشارع الرياضي السعودي، وظل الاتحاد السعودي لا يحرك ساكنا، حيال توضيح الأسباب التي أدت إلى مغادرة الصقور للبطولة القارية الكبرى دون تسجيل إنجاز جديد ليستمر غياب الصقور عن البطولات القارية إلى 28 عاما وسيتواصل حتى نهائيات 2027 التي ستستضيفها المملكة، كما أن الاتحاد السعودي لم يكلف نفسه بإصدار بيان اعتذار رسمي عن الفشل في مواصلة المشوار القاري، كما تفعله اتحادات عالمية أخرى، عندما تغادر منتخباتها المنافسات وتفشل في تحقيق أحلام الجماهير الغاضبة، بل على النقيض اتجه إلى التحقيق مع اللاعبين المبعدين من قبل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي يتوجب أن يخضع هو الآخر للتحقيق، لا سيما بعد هروبه أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.
عرف رياضي
دار العرف الرياضي أن يقدم القائمون على المنتخبات والأندية الخاسرة للبطولات اعتذارهم للجماهير الغفيرة كما فعل الاتحاد المصري، بعد الخروج من كأس إفريقيا، والذي تبعه إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وكذلك الاتحاد السنغالي الذي غادر منتخبه من ثمن النهائي أمام ساحل العاج وفقدانه للقبه الذي توج به في 2021، كما أن الاتحاد الكوري الجنوبي اعتذر لجماهير الشمشون عقب الخروج من نصف النهائي على يد الأردن، وهو ما فعله أيضا قائده هيونغ مين سون، الذي اعتذر للجماهير الكورية عن الفشل الذي لازم الشمشون في البطولة القارية.
وسبق أن قدم الاتحاد الإسباني اعتذاره للجماهير بعد الخروج من كأس العالم 2014، وفقدان اللقب، وهو ما فعله الاتحاد البرازيلي عقب الخروج من كأس العالم الأخيرة، ومن ثم أقال مدربه، إضافة إلى اعتذار الاتحاد الإيطالي عن عدم التأهل لكأس العالم 2022، ويعد اعتذار الاتحاد الفرنسي عن خسارة الديوك في نهائي مونديال 2022 الأشهر رغم حلول المنتخب الفرنسي وصيفا للبطل.
شماعة المبعدين
انتظر الرياضيون السعوديون أن يحرك الاتحاد السعودي لكرة القدم ساكنا ويقدم اعتذاره عن خروج الأخضر من بطولة كآس آسيا خالي الوفاض، رغم الآمال العريضة التي كانت معلقة على الصقور في البطولة، لاستعادة اللقب الغائب عن الأخضر لما يفوق ربع قرن، إلا أنه مر ما يزيد على أسبوعين منذ خروج الصقور من المحفل القاري، وتوج البطل وانتهت البطولة، والوسط الرياضي ما زال ينتظر أن يعتذر الاتحاد السعودي عن الخروج، أو أن يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكنه مع الأسف الشديد ظل صامتا أمام كل ذلك الفشل الذريع، وعدم القدرة على إعادة الأخضر زعيما للقارة الآسيوية، بل توجه القائمون على الأخضر إلى أمر ليس بالمهم بأهمية الاعتذار عن الفشل في التواجد قاريا بشكل رائع، ورموا بكل الأخطاء على شماعة اللاعبين المبعدين، وفتح الاتحاد تحقيقا مع السداسي سلمان الفرج، سلطان الغنام، نواف العقيدي، خالد الغنام، علي هزازي، محمد مران، الذين اتهمهم المدرب الإيطالي ربرتو مانشيني بالاعتذار عن تمثيل المنتخب السعودي، وكان يجب أن يتم التحقيق مع المدرب وإدارة المنتخب أيضا، لا سيما وأنهم أطراف في القضية إن صحت رواية مانشيني، والتي كذبها اللاعبون.
-اتحاد القدم تجاهل الجماهير ولم يصدر بيان اعتذار
-خروج الأخضر زاد من غيابه عن الألقاب إلى 28 عاما
-الجماهير السعودية تنتظر المصالحة بلقب 2027
-اتحادات عالمية اعتذرت عن الخروج من البطولات
-الاتحاد المصري اعتذر عن الخروج من كأس إفريقيا وأقال فيتوريا
-الاتحاد الكوري الجنوبي قدم اعتذاره لجماهيره وقائده اعتذر للجماهير
-الاتحاد السنغالي فقد لقبه واتحاد القدم اعتذر للشعب السنغالي
-الاتحاد البرازيلي اعتذر عن الخروج من مونديال 2022
-الاتحاد الإسباني اعتذر عن الخروج من مونديال 2014
-الاتحاد الإيطالي قدم اعتذاره بعد عدم بلوغ مونديال 2022

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