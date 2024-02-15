بي بي تعلن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي إلى شواطئ موريتانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة بريتش بتروليوم اليوم الخميس عن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي الى شواطئ موريتانيا.

ونشرت الشركة صورا لوصول المنصة التي تعد مكونًا أساسيًا من مشروع الغاز الموريتاني السنغالي المشترك آحميم والذي يقع على بعد 120 كيلومترًا من الشاطئ في عمق مياه يبلغ 2850 مترًا، وهو أحد أعمق المشاريع تحت سطح البحر في إفريقيا.

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وسيتم في المرحلة الأولى تصدير الغاز الموريتاني السنغالي على بعد 40 كيلومترًا من الشاطئ حيث ستتم معالجة الغاز وفصل السوائل، قبل تصديره إلى المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.

ومن المقرر أن ينتج حوالي 2ر3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا عند بدء التشغيل.

ومن المتوقع أن يصدر البلدان أول شحنة من الغاز الطبيعي منتصف العام الجاري.

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