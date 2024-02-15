بي بي تعلن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي إلى شواطئ موريتانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة بريتش بتروليوم اليوم الخميس عن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي الى شواطئ موريتانيا.
ونشرت الشركة صورا لوصول المنصة التي تعد مكونًا أساسيًا من مشروع الغاز الموريتاني السنغالي المشترك آحميم والذي يقع على بعد 120 كيلومترًا من الشاطئ في عمق مياه يبلغ 2850 مترًا، وهو أحد أعمق المشاريع تحت سطح البحر في إفريقيا.
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وسيتم في المرحلة الأولى تصدير الغاز الموريتاني السنغالي على بعد 40 كيلومترًا من الشاطئ حيث ستتم معالجة الغاز وفصل السوائل، قبل تصديره إلى المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.
ومن المقرر أن ينتج حوالي 2ر3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا عند بدء التشغيل.
ومن المتوقع أن يصدر البلدان أول شحنة من الغاز الطبيعي منتصف العام الجاري.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107859621
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