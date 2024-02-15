Friday, 16 February 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بي بي تعلن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي إلى شواطئ موريتانيا

2/15/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة بريتش بتروليوم اليوم الخميس عن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي الى شواطئ موريتانيا.

ونشرت الشركة صورا لوصول المنصة التي تعد مكونًا أساسيًا من مشروع الغاز الموريتاني السنغالي المشترك آحميم والذي يقع على بعد 120 كيلومترًا من الشاطئ في عمق مياه يبلغ 2850 مترًا، وهو أحد أعمق المشاريع تحت سطح البحر في إفريقيا.

موضوعات متعلقة خام برنت يحقق أعلى تسوية خلال 3 أسابيع متجاوزًا 82 دولارًا مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع عند أدنى مستوى في 9 أشهر “طاقة” تشارك فى“إيجبس 2024” من خلال 5 جلسات نقاشية

وسيتم في المرحلة الأولى تصدير الغاز الموريتاني السنغالي على بعد 40 كيلومترًا من الشاطئ حيث ستتم معالجة الغاز وفصل السوائل، قبل تصديره إلى المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.

ومن المقرر أن ينتج حوالي 2ر3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا عند بدء التشغيل.

ومن المتوقع أن يصدر البلدان أول شحنة من الغاز الطبيعي منتصف العام الجاري.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107859621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث