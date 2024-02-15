Friday, 16 February 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 6 جلسات

2/15/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض مؤشر الدولار، في ظل تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو 10.6 دولار عند 2014.9 دولار للأوقية، وهي أول مكاسب المعدن الأصفر منذ جلسة السابع من فبراير الجاري.

بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 104.34 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% إلى 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، في مقابل توقعات تراجعها 0.2% خلال الشهر، ما يعني انتقال تأثير التشديد النقدي للاقتصاد الحقيقي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات تراجعها إلى 219 ألفًا.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107859620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث