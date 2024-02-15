الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 6 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض مؤشر الدولار، في ظل تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو 10.6 دولار عند 2014.9 دولار للأوقية، وهي أول مكاسب المعدن الأصفر منذ جلسة السابع من فبراير الجاري.

بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 104.34 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% إلى 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، في مقابل توقعات تراجعها 0.2% خلال الشهر، ما يعني انتقال تأثير التشديد النقدي للاقتصاد الحقيقي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات تراجعها إلى 219 ألفًا.

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