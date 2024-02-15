الذهب يرتفع عند التسوية للمرة الأولى في 6 جلسات

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع انخفاض مؤشر الدولار، في ظل تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية من الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.55% أو 10.6 دولار عند 2014.9 دولار للأوقية، وهي أول مكاسب المعدن الأصفر منذ جلسة السابع من فبراير الجاري.
بينما انخفضت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 104.34 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% إلى 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، في مقابل توقعات تراجعها 0.2% خلال الشهر، ما يعني انتقال تأثير التشديد النقدي للاقتصاد الحقيقي.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير، مقارنة بتوقعات تراجعها إلى 219 ألفًا.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107859620
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