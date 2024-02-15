الفيدرالي: الدولار لن يفقد مكانته المهيمنة قريبًا.. والبدائل محدودة للغاية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه لا يتوقع أن يفقد الدولار مكانته كعملة احتياطية عالمية قريبًا، أو أن يشهد انخفاضًا في هيمنته على التجارة والتمويل.

وقال“كريستوفر والر” في تصريحات نشرها الفيدرالي الخميس، إن الدولار لا يزال“مخزنًا للقيمة”، حيث يهيمن على 60% تقريبًا من الاحتياطيات العالمية في عام 2022، والمنافس الرئيسي له هو اليورو، بحصة تبلغ حوالي 20%.

وتتجلى جاذبية الدولار بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص والشركات بشكل خاص في دوره كـ”وسيلة للتبادل”، أي في استخدامه في الفواتير التجارية، والخدمات المصرفية العالمية، وإصدار الديون الدولية، ومعاملات الصرف الأجنبي.

واستطرد عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك المركزي، أن ثالث دور للعملة الدولية كونها“وحدة حساب”، حيث يجري استخدامها“كعملة أساسية” وتحاول البلدان الأخرى في مقابلها الحد من تحركات أسعار الصرف الخاصة بها.

وأوضح عضو الفيدرالي، أن استخدام الدولار كعملة أساسية قد زاد إلى حد ما خلال العقدين الماضيين، وباستثناء الولايات المتحدة، كانت الاقتصادات المرتبطة بالدولار تمثل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2015.

وأضاف“والر”:“ليس لدى خصوم أمريكا سوى القليل من البدائل العملية للدولار، حيث يتم إصدار العملات الاحتياطية البارزة الأخرى – مثل اليورو والين الياباني والإسترليني – من قبل حلفاء مقربين، شاركوا أيضًا في العقوبات على روسيا”.

وعن الأزمات المالية، اختتم بأن المستثمرين والحكومات يبحثون عن ملاذ آمن لحماية قيم أصولهم وتحقيق الاستقرار في أسواقهم المالية، ما يعني زيادة الطلب على الأصول المقومة بالدولار، مثلما حدث في عام 2008 ومرة أخرى في عام 2020.

المصدر: