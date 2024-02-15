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415 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد

2/15/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بنك التنمية الصناعية يطلق منتج سمارت بعائد تصاعدى مشتريات المصريين والعرب تدفع البورصة للارتفاع في الختام 12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة.. الحكومة تحدد سعر ضمان لتوريد القطن

بلغت حصيلة البنك الأهلي من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، نحو 415 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السادس من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 20 مليار جنيه خلال الأسبوع السادس من طرحها، و30 مليار جنيه خلال الأسبوع الخامس، و60 مليار جنيه خلال الأسبوع الرابع، و60 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، و110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى، و135 مليار جنيه فى الأسبوع الأول.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

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