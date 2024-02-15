بنك التنمية الصناعية يطلق منتج سمارت بعائد تصاعدى

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طرح بنك التنمية الصناعية وعاءً ادخاريًا جديدًا يجمع بين مزايا الحساب الجارى والتوفير والودائع بعائد يصل إلى 30%.
وقال البنك إن الحد الأدنى للاكتتاب 250 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية.
وأضاف أن أجل الوعاء من يوم إلى 300 يوم، ويزيد العائد يوميًا بنحو 0.1%، ويبدأ من 15% فى اليوم الأول ويصل إلى 30% فى اليوم الأخير.
ويتم احتساب العائد يوميًا لكن صرفه يكون فى نهاية المدة، ويمكن استرداد المبلغ فى أى وقت بدون غرامات.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107859617
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