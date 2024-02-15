بنك التنمية الصناعية يطلق منتج سمارت بعائد تصاعدى

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات415 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد ودائع القطاع المصرفى ترتفع إلى 9.8 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 شركات المدفوعات تتوسع فى إتاحة تحويلات المصريين بالخارج من خلال تطبيقات الهاتف

طرح بنك التنمية الصناعية وعاءً ادخاريًا جديدًا يجمع بين مزايا الحساب الجارى والتوفير والودائع بعائد يصل إلى 30%.

وقال البنك إن الحد الأدنى للاكتتاب 250 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية.

وأضاف أن أجل الوعاء من يوم إلى 300 يوم، ويزيد العائد يوميًا بنحو 0.1%، ويبدأ من 15% فى اليوم الأول ويصل إلى 30% فى اليوم الأخير.

ويتم احتساب العائد يوميًا لكن صرفه يكون فى نهاية المدة، ويمكن استرداد المبلغ فى أى وقت بدون غرامات.

المصدر: