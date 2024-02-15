خام برنت يحقق أعلى تسوية خلال 3 أسابيع متجاوزًا 82 دولارًا

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تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بدعم حالة عدم اليقين المتعلقة بالإمدادات المرتبطة بالشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد على تعويض الضغط الناجم عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 1.5% أو ما يعادل 1.26 دولار عند 82.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 26 يناير (82.95 دولار)، بعد تراجعها خلال الجلسة عند 80.72 دولار.
فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.6% أو 1.23 دولار إلى 77.59 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 30 يناير (77.65 دولار)، بعد انخفاض خلال التداولات إلى 75.52 دولار.
وأظهرت بيانات اقتصادية مزيدًا من تعافي النشاط الصناعي في أمريكا خلال فبراير، حيث ارتفع مؤشر النشاط الصناعي في“نيويورك” بمقدار 41 نقطة إلى سالب 2.4 نقطة، في حين تحول مؤشر“فيلادلفيا” المماثل إلى نطاق النمو بعد 5 أشهر من الانكماش.
في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يساعد ارتفاع الإنتاج من الدول خارج“أوبك+” على زيادة إمدادات النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى متوسط 103.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتوقعات سابقة عند 103.5 مليون برميل يوميًا.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107859616
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