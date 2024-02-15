خام برنت يحقق أعلى تسوية خلال 3 أسابيع متجاوزًا 82 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبي بي تعلن وصول المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي إلى شواطئ موريتانيا مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع عند أدنى مستوى في 9 أشهر “طاقة” تشارك فى“إيجبس 2024” من خلال 5 جلسات نقاشية

تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط للارتفاع عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بدعم حالة عدم اليقين المتعلقة بالإمدادات المرتبطة بالشرق الأوسط، الأمر الذي ساعد على تعويض الضغط الناجم عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنحو 1.5% أو ما يعادل 1.26 دولار عند 82.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 26 يناير (82.95 دولار)، بعد تراجعها خلال الجلسة عند 80.72 دولار.

فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.6% أو 1.23 دولار إلى 77.59 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 30 يناير (77.65 دولار)، بعد انخفاض خلال التداولات إلى 75.52 دولار.

وأظهرت بيانات اقتصادية مزيدًا من تعافي النشاط الصناعي في أمريكا خلال فبراير، حيث ارتفع مؤشر النشاط الصناعي في“نيويورك” بمقدار 41 نقطة إلى سالب 2.4 نقطة، في حين تحول مؤشر“فيلادلفيا” المماثل إلى نطاق النمو بعد 5 أشهر من الانكماش.

في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يساعد ارتفاع الإنتاج من الدول خارج“أوبك+” على زيادة إمدادات النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا هذا العام إلى متوسط 103.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتوقعات سابقة عند 103.5 مليون برميل يوميًا.

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