السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أبريل المقبل.
وذكرت الهيئة في بيان لها مساء اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 120 ألف طن أوكراني و60 ألف طن روماني.
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