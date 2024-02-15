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السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني

2/15/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح للشحن في الفترة من 10 إلى 25 أبريل المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان لها مساء اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الكمية تتضمن 120 ألف طن أوكراني و60 ألف طن روماني.

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