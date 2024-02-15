الهيئات الاقتصادية بلبنان ترفض مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (تجمع اقتصادي رسمي لأصحاب الأعمال) رفضها لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، مؤكدة أنها ستتصدى لأي مشروع قانون يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم.

وأوضحت الهيئات -في بيان اليوم الخميس- أن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم.

موضوعاتانكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

وأكدت الهيئات الاقتصادية أن هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوين ودائع المودعين، وذلك عبر برنامج تعافي مالي اقتصادي عادل وموثوق، مشيرة إلى أنها عملت على تحقيق هذا الأمر عبر وضع مشروع للتعافي المالي قبل نحو عامين وتسليمه إلى مختلف السلطات في البلاد وإلى صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن موقفها جاء على خلفية مشروع القانون المتعلق“بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها” الذي سيدرسه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وأكدت أن المشروع يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه.

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