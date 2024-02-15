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الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

2/15/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى الهيئات الاقتصادية بلبنان ترفض مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف

عدّل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول، عقب انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في شهر يناير.

ووفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والصادر الخميس، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من هذا العام، انخفاضًا من 3.4% المتوقعة في الثامن من فبراير.

وأظهر التقرير أن المراجعة الهبوطية لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، جاءت بعد تعديل توقعات نمو نفقات الاستهلاك الشخصي إلى زيادة بنسبة 2.7% من 3.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

وقال البنك إنه تم تعديل توقعات نمو الاستثمار المحلي الخاص الحقيقي، من ارتفاع بنسبة 3.3% إلى زيادة بنسبة 2.4% خلال الربع المنتهي في مارس.

يأتي هذا عقب بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال يناير في مقابل توقعات تراجع بنسبة 0.2%، مع تعديل المبيعات في نوفمبر وديسمبر أيضًا بالخفض، ويؤثر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107859613

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