الفيدرالي في أتلانتا يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول

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عدّل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول، عقب انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في شهر يناير.
ووفقًا لتقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والصادر الخميس، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من هذا العام، انخفاضًا من 3.4% المتوقعة في الثامن من فبراير.
وأظهر التقرير أن المراجعة الهبوطية لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، جاءت بعد تعديل توقعات نمو نفقات الاستهلاك الشخصي إلى زيادة بنسبة 2.7% من 3.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وقال البنك إنه تم تعديل توقعات نمو الاستثمار المحلي الخاص الحقيقي، من ارتفاع بنسبة 3.3% إلى زيادة بنسبة 2.4% خلال الربع المنتهي في مارس.
يأتي هذا عقب بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال يناير في مقابل توقعات تراجع بنسبة 0.2%، مع تعديل المبيعات في نوفمبر وديسمبر أيضًا بالخفض، ويؤثر انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر:
MENAFN15022024000202011048ID1107859613
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