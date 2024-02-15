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الاقتصاد السلوفاكي الأفضل أداءً في أوروبا الوسطى

2/15/2024 11:28:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات مكتب الإحصاء السلوفاكي بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي وبنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية (المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا) أن مكتب الإحصاء السلوفاكي حدد معدل النمو الاقتصادي فوق 1% لعام 2023 بأكمله.

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وأبرز تقرير الإحصائيين أن النمو في الربع الأخير من العام الماضي كان مدعوما بشكل رئيسي بالزيادة السنوية في الاستثمارات، كما كان الأداء الاقتصادي على مدار العام بأكمله مدفوعًا بالاستثمار والميزان التجاري الخارجي الإيجابي، بينما ظل الاستهلاك المنزلي النهائي منخفضا.

وتمثل أرقام الربع الرابع في سلوفاكيا أفضل أداء بين دول أوروبا الوسطى الأربع في منطقة فيشجراد، كما أنها أفضل من متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي البالغ 0.1%.

المصدر:

MENAFN15022024000202011048ID1107859612

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