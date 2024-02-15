انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر يناير الماضي.
وجاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.
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