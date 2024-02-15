انكماش الإنتاج الصناعي الأمريكي في شهر يناير الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر يناير الماضي.

وجاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.

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