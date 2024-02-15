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انخفاض حاد في مبيعات التجزئة الأميركية في يناير وتراجع طلبات إعانات البطالة

2/15/2024 11:16:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يناير الماضي متأثرة بتراجع معدلات البيع في متاجر السيارات ومحطات خدمات البنزين.
وقال مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، إن مبيعات التجزئة هبطت 0.8% الشهر الماضي، ويرجح أنها تأثرت أيضا بالعواصف الشتوية، وروجعت بيانات ديسمبر ليظهر فيها ارتفاع المبيعات 0.4% بدلا من 0.6% مثلما ورد في تقارير سابقة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1%، وتغلب السلع على مبيعات التجزئة ولا تعدل وفقا للتضخم، ويأتي الانخفاض عقب أداء قوي نسبيا في موسم العطلات.
وتتأثر مبيعات ديسمبر أيضا بشكل جزئي بعوامل موسمية سخية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة في استبعاد التقلبات الموسمية من البيانات.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 8 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 212 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير.

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