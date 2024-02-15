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الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المغرب لأول مرة

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في الحكومة المغربية، غيثة مزور، عن إطلاق مبادرة غير مسبوقة مغربيا، لتغطية المناطق التي تصعب تغطيتها بالصبيب العالي للإنترنت عبر الشبكات الأرضية، باستعمال شبكات الأقمار الصناعية.
وتأتي المبادرة بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، لدعم الاشتراكات في شبكة الإنترنت، لصالح مستعملين غير متوافرين على شبكة الإنترنت، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وسيكون بإمكان كل عميل يتواجد في داخل المناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي للإنترنت، الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لدى متعهد مرخص له، أي شركة تزويد بالخدمات.
ويشترط ألا يتجاوز الدعم الممنوح 2500 درهم مغربي عن كل اشتراك، في حدود 4000 مستفيد في السنة الواحدة.

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