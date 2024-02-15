الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المغرب لأول مرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في الحكومة المغربية، غيثة مزور، عن إطلاق مبادرة غير مسبوقة مغربيا، لتغطية المناطق التي تصعب تغطيتها بالصبيب العالي للإنترنت عبر الشبكات الأرضية، باستعمال شبكات الأقمار الصناعية.
وتأتي المبادرة بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، لدعم الاشتراكات في شبكة الإنترنت، لصالح مستعملين غير متوافرين على شبكة الإنترنت، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
وسيكون بإمكان كل عميل يتواجد في داخل المناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي للإنترنت، الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لدى متعهد مرخص له، أي شركة تزويد بالخدمات.
ويشترط ألا يتجاوز الدعم الممنوح 2500 درهم مغربي عن كل اشتراك، في حدود 4000 مستفيد في السنة الواحدة.
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