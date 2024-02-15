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الشرق الأوسط يتصدر العالم بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف استطلاع للرأي أن منطقة الشرق الأوسط تتفوق على الاتجاهات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي مع توقعات بزيادة في الاستثمارات بنسبة 93% في عام 2024.
وقالت شركة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، التي أجرت الاستطلاع في بيان صحافي صادر اليوم الخميس، إن المنطقة تتصدر عالميا على صعيد المكاسب والإيجابيات على مستوى الإنتاجية بفضل اعتماد هذه التقنيات.
وأظهر التقرير، الذي استند الى استطلاع رأي 1400 مدير تنفيذي في 50 سوقا، أن 61% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط يتوقعون تحقيق نتائج إيجابية من استخدامات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاجية تزيد على 10% في عام 2024، وذلك مقابل 66% من قادة الأعمال حول العالم أعربوا عن عدم رضاهم أو تناقض في آرائهم بشأن ذلك، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.
وجاء في التقرير أن 54% من المديرين التنفيذيين في المنطقة أشاروا إلى أن قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي تركز حاليا على الاستخدامات والتطبيقات العملية، وتتخطى حدود التجريب المحدود لتشمل مبادرات أكثر شمولا ونطاقا.
وعلى صعيد تنمية قدرات القوى العاملة وتطويرها، قال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط تتصدر الجهود المبذولة لتحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع المزيد من التركيز في هذا المجال.
ووفقا للتقرير، أفاد 11% من المديرين التنفيذيين في الشرق الأوسط بأن أكثر من ربع العاملين لديهم حاليا تلقوا تدريبا على أدوات الذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن ذلك يشير إلى الجهود المستمرة في المنطقة لتزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للتكيف مع مشهد الذكاء الاصطناعي.

MENAFN15022024000130011022ID1107859564

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