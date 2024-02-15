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ارتفاع بيتكوين إلى 52 ألف دولار يقفز بسوق العملات المشفرة لأكثر من تريليوني دولار

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجاوزت قيمة سوق العملات المشفرة تريليوني دولار خلال تعاملات أمس، مع ارتفاع سعر البيتكوين لأكثر من 52 ألفا بدعم من إقبال المستثمرين نحو هذا النوع من الأصول بعد إطلاق الصناديق المتداولة للبيتكوين في يناير.
وزادت البيتكوين بنسبة 0.14% إلى 51864.51 دولارا خلال تعاملات الأمس، بعد ارتفاعها لأكثر من 52 ألفا خلال التعاملات، وارتفعت الإيثيريوم بنسبة 0.39% إلى 2774.33 دولارا، كما ارتفعت الريبل 1.45% إلى 54.78 سنتا.
وأظهرت بيانات منصة «كوين جيكو»، ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة إلى 2.04 تريليون دولار لتتخطى حاجز تريليوني دولار للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2022، مع زيادة حجم تداولات الـ 24 ساعة الماضية 31.59% إلى 97.4 مليار دولار.
وقال «زاك باندال» مدير قسم البحوث لدى «جراي سكيل إنفستمنت» في تصريح لوكالة «بلومبرج»، إن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين يعكس قوة صافي التدفقات الداخلة للصناديق المتداولة للعملة المشفرة في السوق الأميركي.

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