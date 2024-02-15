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اشتر الآن وادفع لاحقا كيف تنامت شعبيتها حول العالم؟ وما مخاطرها؟

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اكتسبت خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا» - المعروفة اختصارا بـ«بي إن بي إل» - شعبية واسعة النطاق، مع عمل مزودي تلك الخدمات في عالم التمويل دائم التطوير مثل «أفيرم» و«باي بال» على تغيير الطريقة التي يشتري بها المستهلكون الملابس وغيرها، مما يعزز المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية.
وحسب بيانات مزودة الأبحاث «جلوبال داتا»، ارتفع الإنفاق على سوق «بي إن بي إل» من 33 مليار دولار في 2019 إلى 300 مليار دولار بحلول 2023، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 570 مليار دولار بحلول 2026.
وعندما يستخدم العميل خدمات «بي إن بي إل» كخيار للدفع، يقوم مزود الخدمة بدفع قيمة المبلغ بالكامل للتاجر، ويقوم العميل بعد ذلك بسداد المبلغ لمزود الخدمة على أقساط.
ولأن شركات تلك الخدمات لا تتقاضى عادة فوائد، فإنها تلجأ إلى مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات، إذ تجني بعض تطبيقات «بي إن بي إل» الأموال عن طريق فرض رسوم بسيطة على تجار التجزئة، وتفرض بعضها على المستهلكين رسوما تدفع في النهاية، في حين يجني آخرون الأموال عن طريق الإعلانات أو تقديم نماذج اشتراكات للحصول على قنوات إضافية للدخل.
وغالبا ما تعتمد الشركات المزودة لتلك الخدمات على البنوك الشريكة كمصدر للتمويل، وتقوم بعض الشركات الناشئة بتأمين تمويل من المستثمرين لدفع ثمن المشتريات مقدما.
تزايد انتشارها
وشهدت عروض اشتر الآن وادفع لاحقا زيادة كبيرة في الاستخدام والتوافر في السنوات الأخيرة، مما سمح للأشخاص بتسديد أقساط في كثير من الأحيان قصيرة المدى على مشتريات الأثاث والسفر وتوصيل الطعام وحتى في متاجر البقالة.
وأظهر بحث جديد صادر من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والذي اعتمد على مسح للمستهلكين تم في أكتوبر الماضي أن الأميركيين الذين يواجهون بالفعل بعض المشاكل المالية يستخدمون عروض «اشتر الآن وادفع لاحقا» بكثافة، ويلجأ غالبيتهم لبرامج الدفع بالتقسيط قصيرة المدى خمس مرات أو أكثر سنويا.
وتميل الأسر الأكثر هشاشة من الناحية المالية في أميركا – أي من تقل درجتهم الائتمانية عن 620 أو من تم رفض طلبهم الائتماني أو تأخروا في سداد قرض لمدة ثلاثين يوما أو أكثر في العام الماضي - إلى استخدام تلك الخدمات لإجراء عمليات شراء متكررة وصغيرة نسبيا، والتي قد تواجه صعوبة في تحملها بخلاف ذلك، بينما على النقيض فإن الأسر المستقرة ماليا تميل لعدم استخدام خدمات «بي إن بي إل» بشكل متكرر.
وللتوضيح، استخدم أكثر من 62% من مستهلكي «بي إن بي إل» من ذوي الهشاشة المالية تلك البرامج في مشتريات تقل قيمتها عن 250 دولارا، بينما من يتمتعون بقدر أكبر من الاستقرار المالي يستخدمونها لإجراء عمليات شراء أكبر.
وكشفت أبحاث «بايمنتس إنتلجنس» أن المستهلكين يستخدمون بشكل متزايد خدمات «بي إن بي إل» أو أقساط بطاقات الائتمان لشراء الملابس والإكسسوارات.
والأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط بل في الدول حول العالم، ففي ألمانيا على سبيل المثال أصبحت خطط الشراء «بي إن بي إل» تحظى باهتمام كبير لأن التضخم يجعل من الصعب على الألمان وخاصة الشباب منهم تغطية نفقاتهم، لكن الأمان الوظيفي العالي يجعلهم يشعرون بالثقة بشأن سداد الأموال.
وعلى الرغم من أنها لاتزال تشكل جزءا صغيرا من إجمالي الائتمان، فإن خطط القروض السريعة هذه يمكن أن توفر دفعة استهلاكية لأكبر اقتصادات أوروبا، مع مواجهة نموذجها القائم على التصدير تحديا بسبب ضعف الطلب العالمي.
إدراك المخاطر
على الرغم من شعبيتها، فإن خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا» لها مخاطر قد تؤدي إلى عواقب مالية سلبية على المستخدمين، وأثار اقتصاديون والمدافعون عن حقوق المستهلكين مخاوف بشأن «بي إن بي إل»، مشيرين إلى أن نقص البيانات والشفافية واللوائح الرسمية تجعل من الصعب تحديد رؤية لتلك الصناعة.
كما أن الشركات التي تقدم خدمات «بي إن بي إل» حاليا تفتقر إلى الرقابة والتنظيم، مما يؤدي للإضرار بالمستهلكين، وبالطبع فإن مستقبل تلك الخدمات واعد، لكنه يتطلب الاستخدام المسؤول وزيادة الرقابة التنظيمية لحماية المستهلكين والحفاظ على الاستقرار المالي.
كتب الاقتصاديون لدى «ويلز فارجو» في ديسمبر الماضي عندما كان استخدام «بي إن بي إل» مزدهرا خلال العطلات: قد تؤدي خدمات «بي إن بي إل» إلى زيادة ديون المستهلك، إذ يكون المستهلكون أكثر عرضة لتحمل ديون إضافية إذا علموا أن بإمكانهم توزيع المدفوعات.
وفي المملكة المتحدة، وجد مكتب استشارات المواطنين أن واحدا من كل خمسة مستخدمين لخدمات «بي إن بي إل» قد تخلفوا عن سداد دفعة واحدة من الأقساط أو سددوها في وقت متأخر خلال الاثني عشر شهرا الماضية، وأن حوالي الثلث من الذين كانوا من المقرر أن يسددوا دفعة في الشهر الماضي اقترضوا أموالا لسداد أقساطهم.
وبشكل عام، فإن احتمالية دفع خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا» الأفراد إلى سلسلة من الاقتراض يمكن أن يخلق مخاطر خفية للنظام المصرفي.

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