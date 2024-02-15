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الطاقة الدولية تتوقع مزيدا من تباطؤ نمو الطلب على النفط خلال 2024

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترى وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط بدأ يفقد زخمه، مع تراجع وتيرة النمو السنوي إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من عام 2023، انخفاضا من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الذي صدر أمس، إنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط لأكثر من ذلك وتسجل 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقارنة بنمو بلغ 2.3 مليون برميل على مدار 2023.
وذكرت الوكالة أن الانخفاض الحاد في الطلب الصيني على النفط ساهم في انخفاض إجمالي الطلب العالمي بمقدار 830 ألف برميل يوميا إلى 102.1 مليون برميل في الربع الأخير من العام الماضي، في حين من المتوقع أن يستمر طلب كل من الصين والهند والبرازيل في دعم نمو الطلب العالمي هذا العام.
وتابع التقرير بأن الإمدادات العالمية من النفط سجلت انخفاضا حادا بلغ 1.4 مليون برميل يوميا على أساس شهري في يناير، بعدما أدت موجة البرودة القادمة من القطب الشمالي لتعطيل الإنتاج في أميركا الشمالية، فضلا عن تعميق تحالف «أوپيك+» لتخفيضات الإنتاج.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات العالمية المرصودة من النفط تراجعت بنحو 60 مليون برميل في يناير مع انخفاض المخزونات البرية لأدنى مستوياتها منذ 2016 على الأقل، ويقارن ذلك مع زيادة المخزونات العالمية 21.6 مليون برميل في ديسمبر.
وتابعت بأنه مع تصاعد الاضطرابات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، وتعطل الإنتاج في أميركا الشمالية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي بمقدار 5 دولارات خلال يناير، لتسجل أول زيادة شهرية لها منذ سبتمبر.

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