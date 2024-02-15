Friday, 16 February 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


100 مليون دولار لتصميم مشروع تطوير مصفاة الأحمدي

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية كانت قد أرست في ديسمبر 2023 مناقصة عقد تصميم لمشروع تطوير مصفاة ميناء الأحمدي على شركة انجنيرز الهندية، مشيرة إلى أن العمل جار بالفعل في المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الهندسة والتصميمات الأولية بحلول عام 2025، وذلك وفقا للمعلومات التي كشفت عنها «ميد بروجكتس».
وتنصب أعمال التصميم الخاصة بالمشروع على تحديث محطة إزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي، التي تعرف باسم «AGRP-1»، ويشمل نطاق المشروع أيضا الأعمال الاستشارية، والمقرر تنفيذها قبل إصدار العقد الرئيسي للمشروع.
وسبق أن طرح عقد الهندسة والتصميمات الأولية في الأصل مع تحديد يوم 29 يونيو 2023 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، ولكن تم تأجيل هذا الموعد النهائي قبل تقديم العطاءات.
وتقدر قيمة عقد المشروع الرئيسي بنحو 100 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن شركة البترول الوطنية الكويتية تستخدم محطات إزالة الغاز الحمضي لاستخراج محتويات الكبريت من الغاز الذي تزودها به شركة نفط الكويت.
وعلى صعيد متصل، كانت شركة تكنيمونت الإيطالية قد فازت في يوليو 2010 بعقد قيمته 407 ملايين دولار لبناء محطة لإزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي، وقد تم انجاز المشروع عام 2013.

MENAFN15022024000130011022ID1107859560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث