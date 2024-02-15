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الهند تطلب من الكويت رفع حصتها التشغيلية في المطار

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر أن الإدارة العامة للطيران المدني تلقت مراسلات من سلطات الطيران المدني في الهند طلبت من خلالها زيادة حصة شركات الطيران الهندية من حركة التشغيل على مطار الكويت الدولي، وأن الإدارة العامة للطيران المدني تنسق مع وزارة الخارجية من أجل عقد لقاء مشترك مع السلطات الهندية للنظر في تلك القضية ومعالجتها.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الهندية ترى أن شركات الطيران الكويتية (الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة) تسير رحلاتها إلى نحو 9 مطارات داخل الهند من خلال رحلات منتظمة إلى تلك الجهات، بينما تسير شركات الطيران الهندية رحلاتها إلى مطار واحد فقط داخل الكويت، وهو الأمر الذي تراه السلطات الهندية غير متوازن ويتطلب أن تكون هناك «كوتا» أعلى من التشغيل عبر مطار الكويت للشركات الهندية.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر على أرض الواقع يظهر أن كفة التشغيل في الوقت الراهن تميل إلى الجانب الهندي، إذ يستحوذ على الحصة الأكبر من الحركة في المسار الجوي بين الهند والكويت.
وبررت المصادر ذلك بأن الشركات الهندية التي تشغل بين مطار الكويت والمطارات الهندية تبلغ 5 شركات مقابل شركتين كويتيتين فقط.
ولفت إلى أنه من المسموح للشركات الوطنية الكويتية بأن تشغل إلى 9 مطارات في الهند فقط بالوقت الراهن، ولكن على الجانب الآخر فإن الشركات الخمس الهندية مسموح لها بأن تشغل من كل مطارات الهند إلى الكويت من دون أي تعقيدات، وهو ما يعطي ميزة أفضلية للشركات الهندية تستفيد منها تشغيليا بأثر من معدلات استفادة الشركات الكويتية.
وذكرت المصادر أن الادارة العامة للطيران المدني تنسق مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع مشترك مع سلطات الطيران المدني الهندية في وقت قريب من أجل التنسيق بشأن هذه القضية والوصول إلى حل مشترك يراعي مصالح الجميع.

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