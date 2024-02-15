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نيسان صني نصف قرن من التطور والكفاءة والموثوقية

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين بالإرث العريق والممتد لأكثر من نصف قرن، والذي من خلاله اكتسبت سيارة «نيسان صني» سمعتها كرمز للكفاءة والموثوقية والجودة، فقد تم طرح نيسان صني بسوق السيارات الكويتي منذ عدة عقود، حيث برزت كخيار مفضل بين فئة العائلات والسائقين الشباب، ونجحت في لفت الانتباه واكتساب الإعجاب على مستوى المنطقة.
وباعتباره طرازا أساسيا في مجموعة سيارات نيسان، جاء اسم «صني» نتيجة لحملة تسمية كبيرة جرت في الصحف اليابانية في العام 1966 وشهدت مشاركة مجتمعية واسعة عبر البلاد، حيث تم تقديم أكثر من 8.5 ملايين اسم لأحدث سيارة ركاب خاصة من نيسان في ذلك الوقت، ووقع الاختيار على اسم «صني» لما يقدم هذا الاسم من صورة ذهنية مشرقة ومبهجة وشبابية.
وتميزت نيسان صني عبر أجيالها الاحدى عشر، بمجموعة مميزة من الخصائص. وكان هذا الطراز قد تم إطلاقه في الأصل تحت علامة «داتسون» ومن ثم اتخذ خطوة رئيسية بالانتقال إلى علامة «نيسان» في العام 1981، انعكاسا للتطور الاستراتيجي في العلامة التجارية. وقد شكلت كل خطوة لهذا الطراز تطورا وفصلا جديدا في مسيرته، حيث سجل محطات جديرة بالتقدير والثناء، وأصبح جزءا لا يتجزأ من تراثه.. وهنا نكشف عن خمسة محطات رئيسية تلخص جوهر وتراث نيسان صني:
الستينيات: ريادة سيارات الركوب الخاصة اليابانية
تم إطلاق طراز سيارة داتسون صني 1000، في العام 1966، وكانت بمثابة إعلان ميلاد علامة «صني» الشهيرة التي بشرت بعصر ريادتها لسيارات الركاب الخاصة في اليابان، وذلك بفضل تصميمها الرياضي وسعرها المعقول، حيث استحوذت سريعا على قلوب فئة الموظفين، وتم بيع أكثر من 30 ألف وحدة في خمسة أشهر فقط.
السبعينيات: أعجوبة الأداء الرياضي
مـــع دخولها فتــــــــرة السبعينيات، قدمت سيارة داتسون صني إكسيلانت طرحا جريئا، جسد الأسلوب والطابع الرياضي لسيارات الكوبيه ذات بابين. وتم استخدامها بكثافة كسيارة أساسية للسباقات في فئة سباقات تورينج سيدان على حلبة فوجي الدولية لسباقات السيارات، حيث فازت بثماني بطولات بين عامي 1971 و1982.
الثمانينيات: انتصارات في السوق الأميركي
في خطوة رائدة، في العام 1981، حققت نيسان انتصارها في واحدة من أكبر أسواق السيارات وهي الولايات المتحدة الأميركية. وتم إطلاق اسم «سنترا» على هذا الطراز في الولايات المتحدة الأميركية، وكان من أكثر طرازات السيارات مبيعا وتفوق على منافسين عالميين. وتبنى هذا الطراز تصميم الدفع بالعجلات الأمامية، ما أدى إلى تحسين مساحة المقصورة الداخلية.
التسعينيات: رمز الموثوقية والراحة
تميز عقد التسعينيات بالتصاميم المربعة، وتم حينها تقديم طراز دفع رباعي لمزيد من التنوع في الأداء. وقد اشتهرت بعض الوحدات بمتانتها، حيث قطعت مسافات تزيد على 700 ألف كيلومتر دون الحاجة إلى أي تعديلات على المحرك.
استكمال البناء على التراث والابتكار التقني
مع استمرار صني في تعزيز قدراتها من خلال التحسينات الجمالية والتقنية، برز هذا الطراز كرمز للابتكار والموثوقية والالتزام بتلبية تطلعات العملاء. ويجسد أحدث جيل تم طرحه في العام 2019 رؤية نيسان المتمثلة في جعل التنقل المتقدم في متناول الجميع من خلال مجموعة واسعة من التقنيات المبتكرة.

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