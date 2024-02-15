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بيتك يعلن 20 فائزا في سحوبات الرابح

2/15/2024 11:16:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الخامس والسادس لسنة 2024 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلو غرام من الذهب وهو حسن علي الكندري، وذلك عن شهر يناير 2024.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: رهام حسن اكريم، في خالد العوضي، هاني صابر بدوي، فاطمه منصور العرف، محمد حسام حسين، عايض علي العجمي، نوره حمد العجمي، فهد محمد الرشيدي، سعود عبدالله العازمي، سلمى غربي الشمري، منار جوده الشعلان، خالد وليد القلاف، شريفة عمر البكر، خليفه أحمد الفضلي، وفاء محمد أبودوح، أمين أحمد أبومسلم، عبدالله إبراهيم المسيعيد، ناصر محمد الحمدان، محمد فهد المبارك، عدله ثاني الجسار. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية، ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

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