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برقان يذكر عملاءه بطرق تجنب الاحتيال المالي

2/15/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في ظل الارتفاع الملحوظ لعمليات الاحتيال المالي ونجاح وزارة الداخلية مؤخرا في التعامل مع 334 بلاغا بمبالغ إجمالية قدرت بنحو 592.556 دينارا، منذ تأسيس وتشغيل الغرفة الافتراضية لمكافحة الاحتيال، حث بنك برقان عملاءه مجددا على ضرورة اتباع أفضل الممارسات المصرفية والتدابير اللازمة لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال المالي.
ويشارك البنك بجهود حثيثة في الغرفة الافتراضية لمكافحة الاحتيال (أمان) التي أنشأها وفعلها اتحاد مصارف الكويت مؤخرا بتوجيه من بنك الكويت المركزي، والتي تضم ممثلين متخصصين من كافة البنوك المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، وذلك بهدف التعامل مع بلاغات الاحتيال المالي الإلكتروني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لإدارة المخاطر التشغيلية في بنك برقان فيصل الرومي: «إن حماية عملائنا من عمليات الاحتيال الإلكتروني تشكل أولوية قصوى، ولذلك فإننا في بنك برقان نواصل تحديث الأنظمة باستمرار، إلى جانب اعتماد أعلى معايير الأمان في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لجميع العملاء، مع الاستمرار في نشر رسائل توعوية عبر منصات البنك وفروعه المنتشرة في أنحاء الكويت حول سبل تجنب عمليات الاحتيال المصرفي».
وقدم الرومي للعملاء العديد من النصائح التي تسهم في حمايتهم من المحتالين، وعلى رأسها عدم الضغط على أي رابط مشبوه في رسائل البريد الإلكتروني. كما أكد أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي يهدف المحتالون من خلالها إلى الحصول على المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
وشدد، من جهة ثانية، على عدم كتابة أو حفظ الرقم السري على بطاقة الائتمان، أو مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، أو حفظ المعلومات السرية مثل أرقام بطاقات السحب الآلي أو الائتمانية أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، إضافة إلى قراءة تفاصيل العملية المرفقة مع كلمة المرور لمرة واحدة والتأكد منها.

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